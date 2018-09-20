美國3D列印槍支發明人性侵少女　警方：他人在台北

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國德州警方表示，一位製作3D列印槍支的美國人，涉嫌和未成年少女發生性行爲，而遭到警方通緝。目前他人似乎在台北。

《美聯社》報導，警方指控，這名嫌犯名為科迪·威爾森（Cody R. Wilson），是一家專門製造3D槍支製造公司的老闆，他涉嫌與一名未成年少女發生性關係，並在事後支付她500元美金。

This week we launched https://t.co/ZEOYuTwQFA and raised over $300k. State AG’s, thanks for playing. pic.twitter.com/3y0qX7nMpD — Cody R. Wilson (@Radomysisky) 2018年8月31日

報導介紹，他前陣子人在台灣，且未搭乘返美航班，因此警方推測，他現在可能在台灣台北市。警方表示，不清楚威爾森爲何前往台灣，只説明他本來就很喜歡旅行。

2013年，Wilson在網路上分享他的3D列印手槍設計圖，家中只要有一台3D列印機就能用ABS樹脂印出外型，再加上幾個簡單金屬零件就能成為可發射子彈、且無登記、無法追蹤的手槍。Wilson後來更創辦了3D列印槍枝製造公司Defense Distributed。

在美國，與未成年性交易會被控性侵罪名。

有關3D槍支列印稍早消息，請參考我們先前報導。以下節錄部分内容。

美國一團體，開發出3D列印槍支的資料，並試圖在網路上公佈，但最後遭法院喊停。日前，内含3D槍支列印方法的書籍，也遭Amazon強制下架。不過，該團體似乎無意放棄，他們宣佈，將在網路上販賣3D列印槍支的相關資料。

日本《NHK》報導，該團體代表，在當地時間28日，於美國德州舉行記者會，宣佈開始接受訂購，以USB形式保存的3D列印槍支相關資料。目前全美已有將近400張訂單。

根據報導，團體主張，被法院喊停的，是將資料公諸網路的行爲，而不是資料本身。

美國3D列印槍支發明人強姦少女 警方：他人在台北