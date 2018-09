美國3D列印槍支發明人性侵少女　警方：他人在台北

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)美國德州警方表示,一位製作3D列印槍支的美國人,涉嫌和未成年少女發生性行爲,而遭到警方通緝。目前他人似乎在台北。

《美聯社》報導,警方指控,這名嫌犯名為科迪·威爾森(Cody R. Wilson),是一家專門製造3D槍支製造公司的老闆,他涉嫌與一名未成年少女發生性關係,並在事後支付她500元美金。

This week we launched https://t.co/ZEOYuTwQFA and raised over $300k. State AG’s, thanks for playing. pic.twitter.com/3y0qX7nMpD