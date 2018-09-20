(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)中國媒體報導，我國在歐洲唯一的邦交國梵蒂岡，將在本（9）月底，派遣代表團前往中國。

《日本經濟新聞》引述中國媒體報導，梵蒂岡除將派代表團前往中國外，還有望與中方簽署文件，解決雙方主教任命權的爭端。不過，報導指出，協議到最後也可能破局，因此一切還有待觀察。

根據《日本經濟新聞》引述中媒報導，若雙方成功達成協議，梵蒂岡將向中國發出文件，承認其所謂「中國天主教愛國會」選出主教的正當性，但這可能導致重視宗教自由的歐美國家，批評梵蒂岡向中國低頭。

不過，根據報導引述中媒，本次雙方協議，僅止於宗教問題，不會談到外交關係，但梵中關係若改善，對我方來説，無疑是一巨大的政治壓力。

以下節錄自我們稍早相關報導。

日本《共同社》引述《華爾街日報》報導，表示雙方似乎將在本月同意，中國以承認羅馬教皇為中國境内天主教領袖，換取不受梵蒂岡限制、自由任命7位主教的權力。根據報導，羅馬教皇將承認中國任命主教之正統性，不過梵蒂岡也有可能得到拒絕中國任命的主教之權力，一切尚待談判結果出爐。

不過，根據報導，雙方若還是可能因某些因素，而延遲達成協議，或宣佈談判破局。

另外，我們也曾報導，我駐梵蒂岡大使李世明，在17日接受《中央社》專訪時表示，本次梵蒂岡與中國的主教任命協議只是為了處理中國的天主教教務事宜，與外交無關，請外界不要過度解讀，我國駐梵單位將密切關注此事，並堅守崗位，鞏固兩國邦交。

習近平拔我最後歐洲邦交國？梵蒂岡將派代表團赴中國