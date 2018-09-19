「富邦30豪禮大方送」Lexus百萬名車得主出爐

為歡慶富邦30周年30周年，富邦證券舉辦了一系列回饋客戶的活動， 從今年4月至8月底舉辦的「富邦30豪禮大方送」活動，已於9月 初抽出Lexus名車、歐洲雙人遊等幸運得主後， 現在已圓滿結束。

富邦證券表示，這次幸運獲得Lexus百萬名車 的客戶是長期居住於中部的客戶，一直透過網路下單給台北的分公司，這名客戶表示， 因為營業員用心經營與其互動良好，可以說是他的理財好管家。

本次「富邦30豪禮大方送」8月份月月抽有超過37萬人次符合資 格，共抽出1,013位幸運得主，分別獲得Gogoro電動機車 、ASUS筆電、日本大阪單人來回機票、任天堂switch等逾 千份豪禮。累積抽則有200萬人次符合抽獎資格，共抽出535位 幸運得主，分別獲得Lexus NX200、歐洲雙人遊、iPhone X、Dyson吸塵器及空氣清淨機等「30有感豪禮」， 富邦證券特別邀請這些幸運得主出席9月15日於北藝大「2018 富邦證券30向前行健行活動」現場領獎，與富邦證券一起歡慶30 。

詳細活動辦法及中獎名單可上活動網頁查詢：https:// www.fubon.com/securities/hot_ new/event-30th/index.html