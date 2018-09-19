品嚐越式月餅、提彩燈   朱立倫與新住民共度越式中秋節

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市政府教育局今（19） 日於文德國小國際文教中心辦理「中秋團圓在新北:月來越趴踢」活 動，新北市朱立倫市長和新住民親子們DIY越式燈籠、彩繪竹笠，一起品嘗越式月餅、分享柚子共同歡度中 秋佳節。

朱立倫市長表示，新北市是全國新住民最多的縣市，在東南亞新住民中， 越南新住民及二代超過3萬人，市府期望藉由這個活動讓新住民親子們感受在家鄉過節的溫馨氛圍。

越南的中秋節是屬於小朋友們的節日， 在中秋夜提各式各樣的燈籠出門玩耍。 為呼應中秋節屬於越南兒童節日意涵，活動一開始， 由本市積穗國小學生帶來「但願人長久」及越南歌曲動感舞蹈， 除展現中秋的詩意與抒情，歌中兒童提著鯉魚燈、星星燈、蝴蝶燈、 天鵝燈等五彩燈籠遊街，並享用各種糕點、餡餅等甜點， 展現童趣與歡樂。

活動現場另安排新住民老師導讀由新北市教育局編輯「好圓好圓的月 亮」繪本，帶領孩子領略中秋佳節的故事，活動尾聲， 由新住民老師帶著親子跳著越式舞曲結束中秋佳節活動。

新北市對新住民子女的培力不遺餘力， 其中推動4年的全國首創昂揚計畫更是針對新住民子女培力的友善作 為。昂揚計畫自2015年起至2018年， 共選送183名學生赴越南、泰國、印尼、菲律賓進行企業實習、 見習與文化體驗， 另外補助19對新住民親子回外婆家進行尋根溯源之旅。 今天與朱立倫市長共同點燈的就是參加昂揚外婆橋的新住民親子， 目前正在讀丹鳳國中的莊季玲和明志國小的張慧君和媽媽一起跟市長 分享這次參加的心得與感想。