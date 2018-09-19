助當地新住民就業　中山大學將成立「盛食廚房」

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）高雄旗津為觀光勝地，假日迎來許多觀光人潮及商機，但當地新住民卻未蒙其利，國立中山大學為助當地新住民朋友，正規劃在旗津成立一間「盛食廚房」，不只提供就業，也要讓新住民融入社區。

中央廣播電台報導，每到週末假日，高雄旗津就會湧入觀光人潮，不過，對當地的新住民來說，工作機會有限，所以不少新住民家庭的經濟容易陷入困境，導致人口外流。

鄰近的國立中山大學為助新住民朋友，正規劃在旗津成立一間「盛食廚房」，希望從店經理到員工都由新住民媽媽們擔任，讓她們能融入社區，參與相關活動。

中山大學社會科學院副院長李予綱表示，「盛食廚房」內部空間有2層樓，已獲屋主無償提供使用5年，將視籌備情況，在10月或11月揭幕。

李予綱指出，一樓規劃做「盛食餐廳」，二樓規劃成立新住民圖書館，收集東南亞相關書籍，也計劃定期舉辦東南亞文化、宗教等藝術相關的工作坊。

「盛食廚房」的員工及主廚將以召募新住民為主，中山大學日前也透過與南高雄家扶中心旗津服務處合作，在旗津舉辦培力工作坊，約有30名新住民參加，當時邀請越南籍主廚丁玉蘭，現場將學生募集到的食材，變成可口清爽的涼拌菜和生春捲，教導新住民廚藝技巧，希望協助有意願且適任者到「盛食餐廳」就業。

李予綱說，初步規劃餐廳每週六、日對外營業，每週一至五視情況營業，希望廣邀遊客光顧。