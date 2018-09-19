別再飲酒助眠了！ 遠離失眠應把握三大要素

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）「睡不好」是現代文明病，醫學研究已經證實，免疫力下降、肥胖、心血管疾病、癌症、腦細胞受損等問題，都與睡眠脫不了關係，而造成睡不好的常見因素有兩類，其一是生活型態、精神壓力或生理疾病所造成，其二是床墊挑選的問題。

衛福部雙和醫院神經內科主任表示，根據台灣睡眠學會調查指出，台灣有失眠經驗的人高達九成，其中慢性失眠的比例高達20%，老年人的比例更高。

洛桑預防醫學中心院長洛桑加參醫師則說，根據人類睡眠的研究，大致可分為「深睡期」與「淺眠期」，其中深睡期睡眠對腦部有非常重要的機能，它可以恢復、修補腦部受傷的組織，對於學習力、創造力的有極大的影響。

洛桑加參醫師補充說明，調整好的睡眠，飲食、運動、床具三項不可缺一，固定睡前一小時吃香蕉及優格可以安撫神經、穩定睡眠情緒，如果可以睡前放個輕鬆的音樂，做個靜坐冥想就能讓身體更放鬆；每天運動也能改善睡眠問題，建議睡前不要做太劇烈的運動，可以選擇柔軟運動，做做瑜伽以伸展有氧的運動方式為最佳，再來最重要的就是床具選擇的重要性。

睡得著並不代表全身肌肉得到放鬆，因此床墊的挑選就十分重要，必須要符合身型、體重、脊椎狀態等各種條件，通常消費者購買床墊時並不會考慮到這些，而時下最新的「精準睡眠MMT醫學測試」即是透過經醫學實證的方法，精確瞭解人體的床枕需求。

當以M.M.T.醫學測試找出對的床枕後，「精準睡眠 健康智慧床」在睡眠期間會每日進行睡眠品質偵測，如生理壓力與肌肉緊繃度、清楚淺眠與深眠週率、睡姿改變如翻身次數等睡眠狀態，並將數據傳送至雲端運算出個人「最佳睡眠參數」，經大數據分析對校後，床體即會由遠端AI自動調控區段軟硬度，進而提升睡眠品質、降低無效睡眠，避免因睡眠品質不良引起健康障礙的新觀念。