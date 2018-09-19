大稻埕國際藝術節10月1日起跑　邀民眾釋放狂騷內在　

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）今（2018）年以「一把狂騷」（Roaring in 2018）為主題的大稻埕國際藝術節（Tua-Tiu-Tiann International Festival of Arts），邀請國內外藝術家，以象徵大稻埕的元素發想，以各種形式呈現作品，類型包含表演戲劇、講座、工作坊、復古時裝秀以及戶外市集等，與在地文化串連，用藝術行銷台灣。



（照片來源：大稻埕國際藝術節）

邁入第4年的大稻埕國際藝術節，為民間獨立發起，由Bookstore 1920s（二十書店）、思劇場攜手財團法人蔣渭水基金會，聯合當地商家於10月1日展開為期一個月的藝文活動，隨著過去各種嘗試和實驗性作品發表，現規模及主軸皆較為明確。

2018大稻埕國際藝術節邀請國內外藝術家使用大稻埕在地元素，製作相關的作品，共帶來4大類的活動，分別為以表演及展覽為主的「主題節目」、含有論壇及工作坊的「系列講座」、名為「時空劇場-1920變裝遊行」的復古變裝秀、「戶外才華市集」則邀請想大秀才藝的人報名。

財團法人蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根表示，1920年代台灣新文化運動，是民間自覺的活動，涵養藝術是當中極重要的一環，希望形塑台灣人成為有品味的世界人；大稻埕國際藝術節是跨國的藝術活動，傳承1920年代先覺者「台灣是世界的台灣」的格局與氣魄。



財團法人蔣渭水文化基金會執行長蔣朝根（照片來源：大稻埕國際藝術節）

「藝術節主題節目」活動中，除了本國藝術家，還邀請其他7國的創作者參與，包含羅馬尼亞、加拿大、瑞士、澳門、日本、泰國、菲律賓，一同策劃「駐埕藝術家計劃」及「特選節目系列」，然而，除了藝術創作的展覽外，特安排來自羅馬尼亞的藝術家 Dainel Nicolae Djamo前往小學和國中，與同學互動並共同創作。

「時空劇場-1920 變裝遊行」讓永樂廣場吹起一股濃濃的懷舊風，號招狂騷的老靈魂，穿上復古的裝扮，於10月14日（日）下午2點來場穿越時光隧道，回到過去的大遊行，路線將從北門捷運站前廣場集合，行經塔城街至迪化街，安西街直行到民樂街，最後在永樂廣場結束。

覺得懷才不遇嗎？大稻埕提供愛秀的人平台，賣的不是手工藝，也不是名牌包，「戶外才華市集」將在10月27日（六）及28日（日）齊聚戲劇、音樂、舞蹈、視覺藝術、特技馬戲等表演，將滿滿的活力注入迪化街。

今（19）日於記者會上，藝術家們也齊聚一堂，帶來將在表演中使用的物件分享創作過程及靈感。其中，來自澳門的藝術家林婷婷帶著父親留下的護照，表示沒有父親就沒有現在的她，也就更不會有表演跟大家分享，對父親的感謝之情溢於言表，也透露表演的時代背景設定於中國過去的文革時代，故事為父親從中國輾轉前往澳門定居後的歷程。

另外，來自菲律賓的Leeroy New則戴上一個奇形怪狀的特製透明頭盔，以在旅途中收集的材料製成。他表示每到一個新的國家，時常覺得格格不入，像一個外星人，如同戴上奇怪面罩的自己。



菲律賓藝術家Leeory New戴上特製頭盔（照片來源：大稻埕國際藝術節）

同樣參與計畫的「好劇團」，則透過研究瑞士面具，結合亞洲文化中牛頭馬面的形象，打造名為「眾山 捺洛迦」的表演；捺洛迦在梵文為地獄的意思。

這次由蕭子強操刀的主視覺十分年輕活潑，推出以主題為名印有「狂」、「騷」字樣的徽章，盼透過藝術邀請大家共同釋放內心的那股熱情，持有此商品前往指定店家消費，即可享有特定優惠，不僅推廣大稻埕灣光產業，也規劃深度旅遊路線。



策展人林珣甄（照片來源：大稻埕國際藝術節）

除了讓國外的藝術家更了解台灣外，如何將台灣行銷至國際也很重要，策展人林珣甄接受訪問時表示，藝術節今年與泰國及柬埔寨的藝術機構合辦活動，前來觀摩的實習生也能幫忙做記錄跟撰寫文章，後續發表在他們國家的媒體平台上。

另外，林珣甄也提到，去年有一檔宗教結合現代舞的創作，在大稻埕國際藝術節表演完後，就被請到紐約演出，因此希望表演不只能跟著藝術家回到母國，而是可以到世界巡迴。

最後，林珣甄補充，菲律賓籍的藝術家Leeroy已參加去年的藝術節，並使用在台北後車站購買的材料創作大型裝置，掛在迪化街北將上的廢棄房屋外牆，作品外形似龍似蟲引起在地居民討論及關注，甚至有店家製作宣傳影片，而引起的討論也讓屋主思考，該如何重新再利用廢棄很久的土地，並協助帶動當地觀光。

由此可見，藝術不只是將美感進駐當地，更有發人省思的效果。關於2018大稻埕國際藝術節，詳情請上官網或是臉書查詢，也可以直接線上購票去。



Leeory 2017年作品 《大稻埕外星人》（照片來源：大稻埕國際藝術節）



2018大稻埕國際藝術節宣傳影片（照片來源：大稻埕國際藝術節）