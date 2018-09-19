(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)今（19）日兩韓平壤文金會，除了文在寅與金正恩外，雙方軍事當局也進行簽字。有鑒於此，南韓總統府官員表示，韓戰已經在這一天，實質上結束。

南韓《中央日報》報導，南韓總統府高官尹永燦（윤영찬），在今日下午記者會中，表示兩韓平壤宣言，主要包含朝鮮半島非核化、兩韓關係改善，以及軍事方面協定。

根據報導，尹永燦表示，文在寅與金正恩透過今日的宣言，事實上對持續了65年的韓戰戰爭狀態，宣告終結，並強調北韓已明確表示廢除寧邊核子設施的意志，可見一切已進入實踐階段。而在軍事方面，尹永燦説道，雙方也就相互不可侵略，進行制度化設計。因此，尹永燦在結論中説明，這是用一句話宣佈戰爭時代結束，並為朝鮮半島帶來全新的和平和繁榮未來的實踐方法。

以下節錄自稍早報導。詳細内容請點進超聯結回顧。

（發稿時間：2018/09/19 11:46）

南韓《東亞日報》報導，文在寅在共同記者會中，説明北韓同意，將東倉里核子武器相關設施，永久關閉，並讓相關國家專業人員一同見證。

此外，文在寅還説明，爲了回應美國要求，北韓也將永久性廢除寧邊的核子設施。因此，文在寅充滿自信地說，朝鮮半島非核化的目標，離實現已經不遠了。

文在寅在平壤文金會會後記者會上演説（南韓KBS。美聯社提供）

另外，根據《東亞日報》，金正恩則承諾，將積極把朝鮮半島，變成一個沒有核武器也沒有核威脅的和平之地，並補充雙方已經簽署軍事協議，終結數十年軍事對立的歷史。此外，他還預告，自己將在不久的將來，訪問首爾。

金正恩在平壤文金會會後記者會上演説（南韓KBS。美聯社提供）

（發稿時間：2018/09/19 13:44）

對此，川普在推特寫道，金正恩同意接受核查察，並願意在國際專家在場下，永久性廢除所有核設施。另外，川普還回顧美國韓戰死者遺骸，已逐步被送回美國安葬，以及兩韓會在2032年共同申奧。

綜合這些進展，川普表示，自己感到相當興奮。

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月19日

....returned home to the United States. Also, North and South Korea will file a joint bid to host the 2032 Olympics. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年9月19日

（發稿時間：2018/09/19 15:18）

之後，日本《NHK》報導指出，這將是南韓總統，史上第一次訪問長白山。報導介紹，長白山是朝鮮半島最高峰，被北韓成爲朝鮮民族的聖地，甚至主張金正日就生在白頭山。

《NHK》分析，金正恩之所以邀請文在寅前往長白山，使爲了強調兩韓同屬一個民族，以增強自己在廢核問題上的談判地位。

南韓媒體報導平壤文金會（中央社）

（發稿時間：2018/09/19 16:06）

日本《共同社》報導，南韓總統府在今日表示，文在寅將於23日，出發前往美國，並在隔日和川普舉行會談。他很可能會向川普報告平壤文金會的結果，並討論下一步動作。

（發稿時間：2018/09/19 14:10）

然而，日本《時事通信》分析，文在寅和金正恩在平壤見面時，雙方不但缺乏4月文金會的高昂情緒，有時連表情都相當嚴肅，可見日後朝鮮半島廢核程序，可能還有許多難關要過。

報導介紹，雖然本次文金會，是希望對外展現兩韓的友好，但文在寅和金正恩在署名儀式中，只有簡單握手和微笑，而無進一步互動。

另外，《時事通信》也指出，雙方軍事代表簽字時，更是連笑容都沒有，而是以嚴肅的表情握手。

根據報導，金正恩在會後記者會上，也坦誠未來還有許多挑戰和難關等著克服，但自己不會懼怕任何逆風，而文在寅則是鼓勵他，能夠提供廢核的具體程序，並對他表達敬意。

南韓高官：韓戰已實質結束