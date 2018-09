文在寅24日將見川普

(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)平壤文金會在今(19)日落幕,但朝鮮半島的外交舞台,馬上就出現了下一波動作。

日本《共同社》報導,南韓總統府在今日表示,文在寅將於23日,出發前往美國,並在隔日和川普舉行會談。他很可能會向川普報告平壤文金會的結果,並討論下一步動作。

以下節錄自稍早報導。詳細内容請點進超聯結回顧。

(發稿時間:2018/09/19 11:46)

南韓《東亞日報》報導,文在寅在共同記者會中,説明北韓同意,將東倉里核子武器相關設施,永久關閉,並讓相關國家專業人員一同見證。

此外,文在寅還説明,爲了回應美國要求,北韓也將永久性廢除寧邊的核子設施。因此,文在寅充滿自信地說,朝鮮半島非核化的目標,離實現已經不遠了。

文在寅在平壤文金會會後記者會上演説(南韓KBS。美聯社提供)

另外,根據《東亞日報》,金正恩則承諾,將積極把朝鮮半島,變成一個沒有核武器也沒有核威脅的和平之地,並補充雙方已經簽署軍事協議,終結數十年軍事對立的歷史。此外,他還預告,自己將在不久的將來,訪問首爾。

金正恩在平壤文金會會後記者會上演説(南韓KBS。美聯社提供)

(發稿時間:2018/09/19 13:44)

對此,川普在推特寫道,金正恩同意接受核查察,並願意在國際專家在場下,永久性廢除所有核設施。另外,川普還回顧美國韓戰死者遺骸,已逐步被送回美國安葬,以及兩韓會在2032年共同申奧。

綜合這些進展,川普表示,自己感到相當興奮。

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........