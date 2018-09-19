南非政府「假釋」盜獵者　國際動保組織群情激憤

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）國際動保組織於17日在得知南非政府假釋了一名泰國籍盜獵者後，群情激憤。該名男子在2012年，因涉嫌以合法掩飾非法，違法取得26隻犀牛角。

法新社報導，原訂在南非服刑40年的泰國籍男子，Chumlong Lemtongthai上星期在服滿6年刑期後，被南非政府有條件釋放，該名男子隨即返回泰國。

非政府組織國際人道協會(Humane Society International)與世界自然基金會(World Wildlife Fund)及其他捍衛野生動物權益的動保團體在得知此消息後，17日都表達極大的不滿。

國際人道協會認為這是「絕對的恥辱」。該組織表示，這件事不就是在傳達訊息給擁有販運管道的盜獵者，是可被輕易縱放的嗎？畢竟，Lemtongthai是涉嫌違法獵殺26隻瀕危犀牛，還教唆他人殺害至少50隻野生動物的犯嫌。

照片由WildAid提供

據其他媒體報導，在2012年的審判期間，Lemtongthai承認以欺詐手段獲得狩獵許可證。 他曾收買幾名妓女當他的共犯，以獲得26隻犀牛角的出口權利。當這些非法走私犀牛角被運往亞洲黑市時，便以每公斤5萬5000歐元(約台幣200萬元)的價格販售。

南非監獄管理發言人回應，當假釋委員會研讀他的案例時，他們認為Lemtongthai是符合假釋資格，於是適用了法律。他還說，他們不期待此人會重返南非。

全球有80%的犀牛是居住在南非，這個國家亦是盜獵最為嚴重的地方。自2013年開始，每年至少有1000頭犀牛遇害。

由於亞洲幾個國家國民富裕程度提升，導致犀牛角相關製品的需求跟著攀升，也促使犀牛角盜獵的情況日益猖獗。像是中國和越南等亞洲國家，將犀牛角用來入藥，全因人們相信此成分具有退燒、提高性能力和驅邪的功效。但實際上，犀牛角是由排列密集的角纖維絲組成，主要成分就是角蛋白，與人類指甲的成分並無差異。

圖片來源：WildAid