(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們先前報導，德國情治單位聯邦憲法保衛局局長漢斯-蓋奧格·馬森（Hans-Georg Maaßen），涉嫌偷偷告訴右派民粹政黨，如何躲避該單位取締，而遭到各方批判，參與執政聯盟的社會民主黨，甚至威脅脫離執政聯盟。爲了躲避批評，並維持執政聯盟運作，梅克爾決定將他調職，「升官」到内政部其他單位，薪水還會提高。

日本《產經新聞》報導，梅克爾在當地時間18日，決定將馬森調離現在的職位，以求政治風波盡速平息。

然而，雖然馬森理論上是因做錯事而遭調職，但他卻進入内政部，成爲高級官員，薪水似乎也會變高。報導分析，這是因爲現在德國内政部長與馬森關係良好，因此梅克爾才會採取這個方法，同時滿足社民黨的要求，讓馬森離開，又不讓内政部長沒面子。

《產經新聞》介紹，德國内政部長稱，馬森處理治安問題的能力甚佳。

以下節錄自稍早報導。

根據《時事通信》報導，上個（8）月下旬德國東部出現一部歧視難民影片時，儘管總理辦公室對其進行強烈批評，馬森竟然稱這可能是假消息，讓民衆感到訝異。雖然日後内政部長試圖滅火，但顯然他未能撲滅火勢。火愈燒愈旺。

對此，《時事通信》報導，參與執政聯盟的社會民主黨，對馬森的表現相當不滿，已經表態若他不辭職，該黨可能無法再待下去，威脅離開聯立政府。

報導回顧，梅克爾主導的寬容難民政策，似乎讓二戰後對種族議題敏感的德國人，也無法忍受，各地出現民衆聚集抗議，甚至和支持難民的團體爆發衝突。

根據報導，梅克爾也坦誠這次的風波，可能會造成聯合政府的危機。《時事通信》分析，10月德國有兩個邦議會即將選舉，如果反對移民的右派民粹政黨席次提高，梅克爾恐將面臨更大的政治難關。

德國情報頭子瀆職遭調 進入内政部當高官還加薪