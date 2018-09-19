國際智慧能源週 蔡英文：現為投資台灣綠能好時機

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際循環經濟展」9月19日至21日在台北南港展覽館 1 館登場，總統蔡英文今（19）日在場中揭示，台灣有信心達到2025太陽光電20GW之目標，「現在是投資台灣綠能最好的時刻」。

《自由時報》報導，蔡英文表示，今年太陽能光電的總發電量已超過1座核電廠，對於2025太陽光電目標達20GW，深具信心。離岸風電方面，台灣擁有最好的風場，國內外多家大廠帶頭發展，相信2025年亦可達到離岸風電的裝置量目標。

環保科技方面，今年的世界盃足球賽，就有台灣廠商用回收寶特瓶做成的球衣，蔡英文期許台灣的創新產品能進一步進軍全球，讓國際看到台灣的研發實力。

外貿協會董事長黃志芳表示，此次大展匯集11國260家廠商、660個攤位，結合風能、太陽能、儲能、氫能及循環經濟等5+2產業創新計畫亮點，是全台最專業的綠能循環經濟展示平台。

黃志芳指出，台灣太陽能電池產值佔全球第二，近年來國內大廠也積極整併，將觸角延伸至下游系統應用端發展。台灣西岸更是擁有全球最佳的離岸風場。

這次會展參展廠商包括茂迪、友達、元晶等太陽能大廠，國內離岸風電遴選案最大贏家的沃旭能源（ORSTED）、達德能源（WPD），以及德國最大電業集團巴登符騰堡能源（EnBW）等也齊聚一堂，展出創新技術產品。