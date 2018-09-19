打擊跨境詐欺　蔡英文提3期許建構國際安全網

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（19）日出席國際警察合作論壇開幕典禮時表示，面對全球性犯罪議題，臺灣永遠不會缺席。她也提出三項期許，盼臺灣與各國強化連結，共同建構更嚴密的國際安全網。

2018國際警察合作論壇週三在臺北圓山大飯店登場，國際警察首長協會（International Association of Chiefs of Police）會長Louis Dekmar也受邀出席。今年以打擊跨境電信詐欺犯罪為主題的研討會，共有近40個國家，上百位產、官、學界專家來臺參與。

針對打擊跨境詐欺犯罪，蔡總統於致詞時提出三項期許，首先是全面提升打擊詐欺犯罪網絡。她表示，為了從源頭遏止詐欺犯罪，政府結合各界資源，阻斷境外詐騙來電，建立預警及聯防機制，並且重視民眾個資保護議題。同時，政府也陸續修正各項法規，嚇阻和嚴懲詐欺犯嫌。

其次是加強國際合作交流，「這也是今天大家齊聚一堂的原因」，蔡總統指出，在全球化時代，犯罪跨越國家藩籬，是各國要一起面對的挑戰，期待透過本次論壇能夠與各國交換偵防詐欺犯罪的成功經驗，不斷精進臺灣的偵查作為。

最後則是善盡全球治安聯防責任。蔡總統表示，「臺灣身為國際社會負責任的一員」，將持續與各國在司法互助、洗錢防制、人口販運防制、以及警政合作上，簽署協議或備忘錄。臺灣也會加強與各國執法機關的夥伴關係，「今天的與會貴賓都是臺灣的合作夥伴，希望大家一起努力，共同保護各國人民的財產安全。」

蔡總統強調，「面對全球性犯罪議題，臺灣永遠不會缺席，臺灣是國際安全網不可或缺的一環，我們有意願、也有能力，為世界做出更多貢獻。」提及內政部長徐國勇、外交部長吳釗燮、法務部長蔡清祥，以及陸委會主任委員陳明通的出席，蔡總統表示，政府整合跨部會能量辦理此次論壇，也展現對打擊跨境詐欺犯罪的重視。