平壤文金會結果出爐　川普：我感到相當興奮

(台灣英文新聞/吳東文 綜合報導)平壤文金會在稍早舉行會後記者會,請參考我們的報導。對此,川普特別在推特上發文,綜整文金會結果,並表示自己感到相當興奮。

川普寫道,金正恩同意接受核查察,並願意在國際專家在場下,永久性廢除所有核設施。另外,川普還回顧美國韓戰死者遺骸,已逐步被送回美國安葬,以及兩韓會在2032年共同申奧。

綜合這些進展,川普表示,自己感到相當興奮。

Kim Jong Un has agreed to allow Nuclear inspections, subject to final negotiations, and to permanently dismantle a test site and launch pad in the presence of international experts. In the meantime there will be no Rocket or Nuclear testing. Hero remains to continue being........