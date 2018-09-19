中秋應景烤肉 這樣吃健康又美味 維護腸道健康

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中秋佳節除了大啖月餅外，街頭巷尾也會飄著烤肉香，但吃烤肉時，可得當心致癌物跟著吃下肚。根據104年癌症登記資料顯示，國人平均每13人就有1人，終其一生會罹患大腸癌。為了腸道的健康，提醒民眾中秋佳節應景的烤肉淺嘗即可，或多用蔬菜佐肉片，才能健康過節無負擔。

一般在烤肉時，將肉片放置架在炭火上的烤肉網中，並刷上大量的烤肉醬，這樣處理的過程中，肉和醬的油脂滴落到高溫的火上，會產生致癌物質-多環芳烴（Polycyclic aromatic hydrocarbons ，PAHs)，隨而依附食物表面，且在高溫（溫度超過100度以上）烹調時，也會產生致癌物質-雜環胺（Heterocyclic amines），因此在大快朵頤之際，也大大提高罹患大腸癌的風險！

中秋節聚餐，食材選擇建議用白肉取代紅肉，儘量少吃燒烤與加工肉品，即便選擇烤肉，也建議以肉串混合筊白筍、香菇、青椒、玉米筍等富含纖維素等各色蔬菜，或是搭配生菜包肉的吃法，千萬別為了逞一時口腹之慾而造成身體的負擔。

此外，為了保護腸道健康，日常飲食除了多吃蔬果、少吃紅肉外，建議民眾應多運動，並做到定期糞便潛血檢查，如此才能遠離大腸癌的威脅。