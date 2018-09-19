(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們曾多次報導，委内瑞拉總統馬杜洛亂玩經濟，導致惡夢性通貨膨脹，全國民不聊生，民衆紛紛逃亡出境。然而，在此情況下，馬杜洛竟然前往知名牛排店用餐，還抽煙放鬆，顯得相當自在。

日本《時事通信》報導，馬杜洛伉儷16日結束訪問中國行程後，前往土耳其停留兩個小時。其間，兩人前往以獨特撒鹽姿勢聞名的知名牛排店用餐，主廚還特別將幫馬杜洛切肉，以及馬杜洛抽煙放鬆的影片，放到網路上，引起民衆批評。

《時事通信》介紹，目前委内瑞拉經濟情況相當差，因此一般民衆幾乎沒有辦法吃到肉。在野黨批評，在馬杜洛前往世界最貴牛排店用餐時，委内瑞拉民衆還在因糧食不足而痛苦。根據報導，當地媒體訪問一位正在排隊領取年金的高齡女性，對此事的看法。她表示，希望馬杜洛在享用牛排時，能記得他的同胞還在忍耐飢餓。

根據《時事通信》，現在還有人在網路上，放廚師在飢餓兒童身上撒鹽的圖，諷刺馬杜洛的行為，但他本人表示，他只是應邀前往，不會有下一次，似乎沒有很在意。

另外，店家似乎知道自己惹麻煩了，因此目前其推特和Instagram均已找不到馬杜洛用餐影片。不過東西上傳網路，宛如覆水難收，有許多網友已經將影片存下來，供我們參考，例如這個：

Maduro’ya Nusr-Et tepkisi:

Venezuelalılar acı çekerken ve açlıktan ölürken, Venezuela halkından çaldığı paralarla, Türkiye gibi bolluğun ve bereketin cennetinde, krizin hiç uğramadığı bir ülkede, dünyanın en pahalı lokantalarından birinde sefa sürüyor! pic.twitter.com/AxyJhDt0Y1 — Çetin ÇAPAN (@cetincapanCHP) 2018年9月18日

委内瑞拉經濟崩潰民衆挨餓 總統跑去這裡大啖美食