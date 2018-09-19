宜蘭蝙蝠檢出「麗沙病毒」　籲民眾勿自行接觸野生動物

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）蝙蝠是一種夜行性動物，常成群活動並棲息在森林或樹上等地，因此較常出現在鄰近自然的地方。需注意的事，蝙蝠是多種人類病毒的源頭，籲民眾不要接觸或捕捉野生動物。

今年7月24日，台北市蝙蝠保育學會送檢民眾在宜蘭縣大同鄉寒溪村附近，拾獲1隻東亞家蝠(Pipistrellus abramus)，經檢驗診斷體內含「臺灣蝙蝠麗沙病毒」，雖然這個病毒是非法定動物傳染病，但有人畜共通的風險，目前沒有人類感染案例。

農委會動植物防疫檢疫局今(19)日呼籲，民眾務必遵守「二不一要」原則－不要棄養寵物，不要接觸及捕捉野生動物，包括蝙蝠，並要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗。雖然，這個案例的病毒非屬狂犬病病毒，但是家中寵物若有施打狂犬病疫苗還是可以產生交叉保護的效果。

蝙蝠可作為麗沙病毒的自然宿主，且具有飛行能力，雖僅於宜蘭縣、新北市、台南市及雲林縣有發生蝙蝠狂犬病案例，但蝙蝠活動無分縣市，仍須提醒民眾無論於何處，倘見到衰弱或死亡蝙蝠，切勿自行接觸，並請通報當地動物防疫機關或蝙蝠保育團體協助安排救傷或採樣送檢。

「麗沙病毒」共有16種基因型，狂犬病病毒rabies virus(RABV)為第1基因型麗沙病毒，依據畜衛所檢驗報告顯示，這次檢出的麗沙病毒與2016年及2017年曾經在台南市及雲林縣東亞家蝠(Pipistrellus abramus)檢體中發現蝙蝠麗沙病毒相似，經核蛋白基因序列及核蛋白胺基酸比對結果，顯示此病例所檢出的病毒應屬臺灣特有蝙蝠麗沙病毒。本年度6月亦於新北市拾獲之絨山蝠檢出一新型麗沙病毒，如今再於宜蘭縣檢出蝙蝠麗沙病毒，迄今已累計檢出4例蝙蝠麗沙病毒案例。

▲圖片由農委會動植物防疫檢疫局提供