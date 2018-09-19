泰國曼谷國際舞蹈音樂節　朱宗慶打擊樂團首演成功

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）「泰國曼谷國際舞蹈音樂節」首次邀請朱宗慶打擊樂團表演，近日於泰國文化中心演出《擊樂之悅》（Stunning Virtuosity）音樂會，打擊樂團特別為音樂會打造許多作品，以樂會友的精彩表演驚豔在座觀眾。

已成立20年的「泰國曼谷國際舞蹈音樂節」（Bangkok’s International Festival of Dance & Music）是該國最大的國際藝術節，1999年為歡慶泰皇蒲美蓬大壽首度舉辦，也逐漸成為觀光盛事，每年吸引3000多名海外觀眾奔赴曼谷參與，表演節目和觀眾數不斷上升，影響力擴及至整個亞洲地區。

受邀演出的朱宗慶打擊樂團自1986年創立以來，一直以「融合傳統與現代、兼顧本土與國際」為宗旨，透過不斷地委託創作，來形塑特色風格，至今已經累積有230首的委託曲目。這次來泰國曼谷演出《擊樂之悅》（Stunning Virtuosity）音樂會，就是特別從歷年這200多首的作品當中，精心選出多首樂團經常在世界各地演出、且廣受喜愛的曲目，來與泰國曼谷國際舞蹈音樂節的觀眾分享。

打擊樂的變化萬千，充滿無限可能。在這場音樂會中，首先欣賞到〈三部曲〉古典樂曲式、旋律優美的鍵盤類曲目，同時也體驗到〈J效應〉鼓類八重奏所創造出波瀾壯闊的聽覺感受，這次演出也同時獲得泰國政商各界貴賓友人、駐泰國台北代表處、泰華各界朋友們的盛情支持與打氣。

除此之外，還有特別能夠彰顯亞洲傳統文化魅力的特色曲目，包括取材自台灣原住民神話的傳說〈射日〉由六支琴槌木琴演奏、以民間傳統故事「鍾馗嫁妹」為靈感的〈媚影〉、由打擊樂團的資深團員何鴻棋創作《鑼鼓慶》，以盛行於台灣在地的醒獅鑼鼓為經緯，加入西洋的節奏元素，等，都是打擊樂團量身打造的作品。

音樂會的中場休息時間與結束後，觀眾均熱烈討論朱宗慶樂團能將打擊樂演譯到如此高度之音樂性與藝術性的境界而佩服不已，尤其台灣在有限土地面積之下，能夠孕育許多的世界知名之文化藝術團隊，文化密度之高實於全球位居前茅，此次演出更為台灣的文化藝術團隊在泰國建立鮮明的文化意象，與開拓更多發展可能。