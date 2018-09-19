泰新住民板橋開「泰樂」餐廳　物美價廉一試成主顧

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）泰國籍新住民泰樂來台已12年，懷抱著餐飲夢的他於板橋開設餐廳「泰樂」，不只味美價廉，特別因應地方需求設計菜單，提供多種選擇吸引顧客。

現年29歲的泰樂（同店名），自17歲來台唸高中，於餐廳打工後與現任妻子相識，兩人也於去（2017）年完成終身大事。

未曾放棄創業夢的泰樂，受到從事餐飲業的父母影響，因此一直希望能開一家自己的店，之前曾經到澳洲雞肉工廠打工，回到台灣後，先在菜市場擺攤賣泰式涼麵、咖哩飯等，也賣過火鍋、臭豆腐等，為了精進廚藝，甚至回到泰國清邁，參加名廚開辦的料理學校，為期近半年的課程也讓他獲益良多。

泰樂努力不懈尋找創業機會，現於板橋終於擁有自己的店面，據自由時報報導，泰樂表示，一般泰式料理餐廳都是單點菜，人少點一、兩道，吃不過癮。

泰樂說明，餐廳特別針對時下上班族、小資族設計菜單，類似台灣人小吃店的排骨飯、豬腳飯等，以單項菜色為主題，設計一人也能點餐吃飽飽的打拋豬肉飯、綠咖哩雞肉飯，百元有找，價格相當親民。

一試成主顧的葉先生表示，到附近洽公，幾乎都會到這吃中飯，平常就愛吃咖哩的他說，以前吃的綠咖哩大多太辣，泰樂的椰奶味道足夠，中和了綠咖哩的刺激辣味，又不失綠咖哩原本該有的味道，搭配泰國米煮出來的飯，非常對味，忍不住會想多吃點飯。