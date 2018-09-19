移民署推家庭結合職場　泰新住民拉完美霜淇淋獲滿堂彩

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）移民署為協助新住民在台順利就業，攜手麥當勞於今（19）日舉辦「職場體驗－新住民召集令」活動，其中，一名來自泰國美女新住民，憑藉聰明才智及專心認真的態度，第一次即成功拉出滿分霜淇淋獲滿堂彩。

移民署台北市服務站與台灣麥當勞規劃今年8月至10月，將於7個縣市，分別為台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及新竹縣，各辦理2場「新住民職場體驗」活動，參加對象為新住民朋友及年滿16歲的子女及其眷屬。

移民署為協助新住民擁有獨立經濟能力，台北市服務站與台灣麥當勞今日舉辦新住民家庭教育課程，在麥當勞忠孝東路五段餐廳進行蛋捲冰淇淋、咖啡拉花及漢堡製作的體驗活動，吸引近30位新住民參加。

其中，泰國籍大眼美女趙月蓉(THONGSUKDEE KAMONTORN)，年紀輕輕芳齡26歲的她展現過人的天賦，雖然從來沒有接觸製作冰淇淋的過程，第一次就挑戰拉高難度的蛋捲冰淇淋，她專心的態度，讓麥當勞員工及新住民姊妹給予熱烈鼓掌，也讓她感到相當開心。

趙月蓉曾經是銘傳大學旅遊管理科系的交換生，說得一口流利中文，先生當時是同班同學，在誠懇地追求之下，終於贏得美人心，在今年初辦理結婚登記，正式成為台灣媳婦。

移民署台北市服務站針對剛辦理結婚在台生活的新住民，每個月固定辦理「家庭教育暨法令宣導課程」，本次結合「職場體驗」，希望讓新住民發掘自己潛力與興趣，並順利投入就業市場。

據移民署新聞稿表示，麥當勞餐廳經理陳澤宇表示，要一次就拉出標準兩圈半的蛋捲冰淇淋，其實難度相當高，若沒受過訓練，不是拉得太多、就是拉到變形，難得趙月蓉看了示範後就能一次到位，很欣賞她做事情專心認真的態度，新住民真的很不錯。他也很開心，因為現場就有三位新住民姊妹留下來直接進行面試。