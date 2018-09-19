落實循環經濟　荷蘭回收尿布賦予新生命

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）為了達成《巴黎協定》的目標，各國政府紛紛擬定各項政策以維護地球的永續，如推廣減少使用塑膠製品、回收寶特瓶等。荷蘭政府為了落實循環經濟，18日宣布將在年底進行廢棄嬰兒尿布的回收。

綜合外媒報導，荷蘭政府近年極積落實循環經濟，為了解決每年高達15萬噸的廢棄嬰兒尿布，於是決定在位於荷蘭東部奈美根(Nijmegen)建造首座回收嬰兒尿布的工廠，把尿布內的塑膠材料及其他元素，轉變成具有經濟效益的商品，如花盆、花園的置物櫃等。

根據環境監測機構的說法，廢棄尿布會造成嚴重的健康風險。因為，為了解決主要污染源，荷蘭政府決定著手處理這些堆積如山的尿布。

荷蘭能源公司ARN發言人Harrie Arends表示，他們預計每年可回收處理1.5萬噸的尿布。

對於新工廠將如何進行回收作業，Harrie Arends 表示，這家工廠預計在12月上線作業，並將借由廠內設備將尿布中的塑膠、尿液與糞便分離出來。因此，那些塑膠微粒將會被收集起來並賦予第二生命、其他則會轉為肥料或發電廠的能源，廢水則輸送到污水處理廠。荷蘭政府預計在新回收廠上線作業後，再建造二座回收工廠以解決堆積如山的髒尿布。