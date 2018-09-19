貼近貧困無家者視角的震撼教育  「貧窮人的台北」講座活動10月開跑   

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）台北的繁榮，是百年來一群來自台北本地及外縣市的底層勞工、原住民、移民們貢獻勞力打造出來的結果，台北不單是有錢人的台北，也是「經歷挫折、貧窮人」的台北。

根據衛福部統計處截至今年6月底的數據，台北市中低收入戶達6098戶，新北市中低收入戶達9398戶，兩者加總共占全台中低收入戶的14%，也比同年3月底統計戶數增加。

「貧窮人的台北」是一系列關注台北這個城市底層人口的倡議行動，始於2017年，而今年10月4日至28日起再度回歸，邀請民眾共同認識理解他們經歷的困境。主辦及協辦單位透過講座、展覽、電影放映會、夜訪活動體驗等，幫助民眾貼近貧困者的視角，理解都市貧窮議題。

而此系列的倡議活動，不少焦點放在「街友」身上。外界對街友的印象，是在街頭、公共場所棲宿的無家可歸者，但是，主辦單位希望透過活動，幫助民眾認識他們的困境，也把不事生產、破壞秩序的無賴做區分，才不會汙名化街友。

台灣芒草心慈善協會社工巫馥彤日前接受台灣英文新聞採訪時表示，一般人會對街友心生畏懼或多有揣測，主要是對於他們不理解所導致。巫馥彤指出，其實將近8成的街友都有工作，只是他們的平均收入不多，大概只有5,000元左右，這些錢根本不夠用來支付房租、飲食和交通費用等基本開銷，所以才會被迫成為街友；但他們其實是有工作、有勞動力的一群人。

目前在台灣，街友的工作主要像是舉牌、派發DM等各式「勞動力密集型」零工，但收入不穩定且危險，他們獲得的收入經層層剝削極微薄。有社會企業2010年獲授權引進英國倫敦The Big Issue的經營模式，讓台北街友或社會弱勢者能有一份穩定的工作，在捷運站口販售大智文創自製的雜誌《The Big Issue Taiwan》，批貨成本約是標價的一半，販售所得全數歸自己所有。芒草心協會則是執行一系列無家者自立方案，如街友導覽及協助搜尋合適工作機會，同時進行心理輔導幫助他們建立自信重返社會。

這次的活動主題－「貧窮人的台北2018： 凌晨四點 #4AM」－相關講座、展覽、電影放映會等活動會在松菸133號合作社交誼聽，以及艋舺龍山文創B2進行，百人夜訪則是定點集合，帶領參與者體驗一晚無家可歸者的生活，活動區域主要會在新北的板橋、新莊、及三重這三區，因為主辦單位發現此三區涵蓋了新北市八成的無家者。

認識「貧窮人的台北」更多活動，請上貧窮人的台北活動網站，或是ACCUPASS活動通上觀看簡介或報名。

以下是去年《貧窮人的台北》記錄片，由人生百味（貧窮議題工作室）製作：