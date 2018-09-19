文湖、板南線通勤者當心！麻疹新增病例捷運趴趴走

（台灣英文新聞／朱明珠 台北綜合報導）麻疹疫情再起！疾管署宣布新增2名麻疹確定病例，均為北部30多歲男性，疑似又延誤通報可能，甚至其中1名個案於可傳染期間有大眾運輸活動史，目前的接觸者大概有352人，預計追蹤觀察至9月24日。

該2名麻疹確定病例，分別於8月23日及9月1日發病後就醫，1人為國內感染，衛生單位正釐清感染源；另1人有泰國旅遊史，研判為泰國感染，2人已痊癒出院。但2人發病至通報時間間隔較長，分別為15天和8天，地方政府衛生局現已啟動調查，若有知情不報事實，將向醫師開罰。

疾管署提醒，其中1名個案於可傳染期間有大眾運輸活動史，曾於9月1日出入搭乘板南和文湖線（如附表）的民眾請自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並告知接觸史。

此外，呼籲民眾應按時帶家中滿1歲幼兒接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至流行地區，如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發2週前，帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗。

一般民眾如有接種需求，可於出國前至醫療院所或旅遊醫學門診諮詢評估接種；另建議1981 年（含）以後出生的成人且計劃前往流行地區或工作性質會頻繁接觸外國人者，可自費接種疫苗。