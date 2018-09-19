Made in Taoyuan潛力十足　新南向媒合平台促商機

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）桃園市為「亞洲‧矽谷推動方案」主要執行基地，並於昨（18）日舉行國際採購商機大會，透過媒合國內外買主，協助拓銷海外市場。

「亞洲‧矽谷推動方案」朝三大目標方向前進，分別為「連結矽谷等全球知名科技核心聚落」、「搶進下一世代的未來產業」、「成為亞太青年創新與創業發展基地」，透過科技交流，打造智慧化多元場地，吸引外資前來投資。

「2018桃園『亞洲．矽谷』國際採購商機大會」由桃園市府主辦，聚焦建構物聯網、智慧綠能與智慧車暨零組件等產業交流平台，邀請來自日本、印度、加拿大等12個國家共25家買主，與桃園為主的120家國內供應商，進行一對一洽談。

昨日的國際買主不乏重量級業者，包括日本最大半導體設備商Tokyo Electron、最大IC基板商IBIDEN、土耳其最大電信服務商Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.、全球紅外線熱像儀及工業相機領導業者FLIR Systems等。

據中央社報導，桃園市長鄭文燦受訪表示，桃園的產業供應鏈完整，創新研發能力也非常強，透過大會，可以讓買賣雙方相互了解，獲得最好的結果，未來也將在桃園的會展中心，讓相關的洽商會、商談會更加常態化，讓桃園的工業採購能夠更加順暢。



經濟發展局表示，參與洽談的買主不乏各產業重量級業者，顯示桃園企業的技術研發及生產品質，已吸引國際大型買主目光。桃園市也配合「新南向政策」的推動，邀請印度、泰國、印尼等七個國家的買主，協助桃園業者及早切入當地市場。



與會的太極能源科技股份有限公司新事業開發處協理李育舟表示，以前客戶多集中於歐美地區，配合政府「新南向政策」，透過市府搭建的媒介平台，前進印度及非洲市場，當地不但需求大，發展太陽能光電的條件也最佳，台灣在電池轉換效率技術領先，商機相當可觀。