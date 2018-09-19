懼高、怕蜘蛛？ VR療法助恐懼症患者克服心魔

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合外電報導）恐懼症（phobia）形形色色，懼高症、恐蜘蛛症，甚至廣場恐懼症等等，對精神造成莫大壓力。如今除了心理與藥物治療，善用科技的虛擬實境（Virtual Reality）療法，更可讓患者輕鬆克服恐懼。

《美聯社》報導，VR療法能讓患者暴露在擬真的恐懼環境中，透過反覆體驗，逐漸克服心中的那塊陰影。歷經20年的研究，這種新興療法終於獲致具體成效。

有懼高症的Dick Tracey，戴上VR虛擬實境頭罩，模擬搭電梯至高樓的情景，登高的感受是如此逼真，他一度腿軟，「我看起來一定很蠢，我告訴自己，沒事的，快站起來。」

Nick Harrell有飛行恐懼症，兩年前一趟巴黎行，恐懼症發作的他，嚴重到被迫下機，放棄跟女友的度假之旅。「我不喜歡被關在金屬艙內，我無法呼吸」他說。透過VR療法，他開始面對自身恐懼，從電梯、公車，到火車，練習讓自身處在密閉金屬艙內。經過了幾個月，他終於能再度踏上飛機。

因電玩產業應運而生的VR科技，意外地成了醫療工具，不過，設備雖輕巧，卻仍須克服收費過高的問題。在某些專業診所，一次治療甚至高達200美金。

待科技發展成熟，假以時日，輕微恐懼症患者或許在家就能自行透過VR裝置克服心魔。