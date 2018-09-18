教室連結網絡 帶著學生從教室走向全世界

新北市政府教育局於今（18）日在竹圍高中舉辦「教室連結網路社群」(Connecting Classrooms Online Community)教師工作坊暨國際教育融入課程方案甄選頒獎典禮，教育局副局長蔣偉民到場頒獎並感謝教師積極投入推動國際教育，今年共有80所學校參與更和全球五大洲58個國家進行跨國學習，將新北市多元豐富的在地課程，融合各校學習資源，透過ICT與網路社群為媒介，進行國際理解課程，讓每位新北學子擁有在地情懷更增添國際視野。

教育局副局長蔣偉民指出，教室連結網絡社群計畫由正德國中、竹圍高中、江翠國小與瑞芳國小等輔導團隊運用網路資訊科技，帶領區域內聯盟學校進行國際教育夥伴的合作與深耕課程教學，透過iEARN平台進行節日賀卡交換、Developing Map、Flat Stanley、明信片、國際筆友等方式，與國際夥伴學校進行交流，九月是新北敬師月，感謝教師帶著學生從教室走向全世界，培育學生具備國際素養及全球責任感。

三重高中、重慶國中及鷺江國小獲選為今年典範學校，會中分享推動成功經驗。鷺江國小透過書信、學生自製Global Day國際教育節目，讓世界看見台灣；重慶國中從彩繪和平鴿、明信片交流，錄音錄影方式，藉由iEARN平台PBL專案式課程，讓學生跟全世界學生共學；三重高中透過與國際特赦組織、Postcrossing平台等資源，融入聯合國永續發展目標(SDGs)議題，以豐富多元的跨領域課程，擴展師生國際視野並提升國際素養。

國際教育融入課程教案甄選此次共有28位高國中小教師獲獎。國小組—仁愛國小李彥佐老師、陳昭宏老師「童齡‧不同命」，以國小高年級社會課程—人民的權利與義務為基礎，並以「人權」做為發想，延伸探討兒童人權及非法童工等全球議題，藉此反思全球兒童雖有相近的年齡，卻因環境的不同，而有天壤之別的命運。國中組—福和國中李冠瑢老師「ART MILE‧壁畫交流行旅」，透過跨國壁畫創作過程，使用視訊進行溝通、討論，讓兩校學生直接面對面，相互分享彩繪壁畫的經驗與過程，進一步達到國際交流的實質效能。高中職組—三重高中吳怡慧老師、吳岳展老師、黃昱翔老師「為台灣發聲—看見公民新力量」，透過公民課參訪立法院與立委座談會的設計，導引學生針對他們關注的問題放入全球觀點，反思台灣在其中可以扮演的角色，並透過情境模擬與角色扮演，讓學生對於台灣的國際處境更加有感，讓學生學習為台灣發聲，成為公民新力量。