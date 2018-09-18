富邦小力生活音樂會 韋禮安、萬芳9/21大安森林公園開唱  

延續以音樂傳遞「正向的力量」品牌精神，富邦金控9/21(五)晚間將在大安森林公園舉辦「富邦小力生活A Little Music音樂會」，集結韋禮安、萬芳、張仰華X黑旋風、台北愛樂管弦樂團等堅強卡司，邀請大家以小力量創造生活大改變，希望透過小小的音樂旋律，帶來持續向前的正向力！

金曲唱作天王韋禮安創作才子的形象深植人心，清新溫暖的創作風格，和「小力生活」的精神不謀而合。音樂會當天他將帶著LIVE Band現場演出，近日也已緊鑼密鼓地展開練團，今天練團畫面搶先曝光。韋禮安表示，他和樂團當天將帶來大家耳熟能詳《女孩》、《還是會》、《因為愛》等經典曲目，他也特別希望，在中秋佳節前夕大家可以和重要的人，一起來大聲K歌，享受森林露天音樂會的魅力！

「富邦小力生活音樂會」也同時邀請到年底即將在高雄巨蛋開唱的萬芳壓軸演出，以及台灣大哥大myfone行動創作獎歌手張仰華X黑旋風，將帶來充滿原民風格的療癒吟唱歌曲。同時，指揮家林天吉將帶領台北愛樂管弦樂團，以優雅的管弦樂搭配聲樂家的現場演出。從膾炙人口的流行音樂到經典古典樂曲，帶給民眾多重享受！現場另設有闖關活動區，完成指定任務即可獲得扭蛋機會，獎項豐富歡迎民眾踴躍前往參加。

富邦金控自2017年起推出「為你加油」音樂MV，透過音樂的感染力，希望串聯每一個人正向的力量。今年初再推出「正向轉動世界」音樂MV，邀請到金牌舉重選手郭婞淳、富邦悍將職棒球員林哲瑄、富邦產險保戶、聲音藝術家擔綱主角，以「什麼聲音能轉動他們的世界」為主題，獲得廣大迴響。同時，富邦金控也持續鼓勵本土音樂新生代，連續兩年與StreetVoice合作舉辦Homie Party，用音樂正向轉動世界。

延續以音樂傳遞正向力量的概念，富邦金控舉辦「富邦小力生活音樂會」，提出「以小力量創造生活大改變」的生活主張。9/21歡迎大家趁著中秋假期前和家人或三五好友，來聽一場放鬆又療癒的森林音樂會，補充滿滿正向的力量！無法至現場參與的民眾也可以透過WINTV綜合台、富邦FUBON LINE官方帳號觀賞節目直播。活動詳細資訊請洽官網。