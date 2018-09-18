臺南岸內糖廠將轉型　1.2億打造影視基地　

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）文化部核定新臺幣1.2億元的經費補助，要將臺南岸內糖廠轉型影視園區，供國內外劇組拍片使用，而公視最新旗艦戲劇《傀儡花》，預計10月將成為第一個進駐的劇組，明年正式開拍。

根據文化部新聞稿，部長鄭麗君昨（17）日走訪岸內糖廠，並宣布岸內糖廠將轉型為影視產製服務基地，建置明清、日治及戰後民國等特色時代街景，以及各式影視製作專業空間，供國內外劇組拍片使用。

鄭麗君表示，過去許多電視、電影劇組搭建的特色場景未能保留、妥善運用，最終都被拆除，非常可惜，未來在岸內糖廠影視基地搭建的重要時代場景，將可留下循環使用，並成為外界認識臺灣影視文化的重要窗口。

岸內糖廠將獲得前瞻基礎建設計畫新臺幣1.2億元的經費補助，鄭麗君也表示，期盼引入更多投融資資金活水，藉由岸內糖廠以及文化內容策進院等的設立，提升臺灣影視內容的產製量，推動一波「新臺劇」訴說更多臺灣在地故事。

鄭麗君接著指出，臺南市政府還將結合民間專業製片服務團隊，提供人才、技術後勤，以及周邊服務設施，要打造完整的影視基地，不僅提供影視業界更好的基礎設施，也要將人才及技術團隊留在臺灣。

► 文化部長鄭麗君17日宣布臺南岸內糖廠將轉型為影視園區（照片來源：文化部提供）