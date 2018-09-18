以顏色文化加值創意 新一季富邦講堂報名開跑

這一季富邦講堂自即日起到12月份，共推出4場免費講座及2場付費講座，全數外籍講師跨海來台，看他們如何透過色彩、文化激盪出新的創意，接軌國際對談。

【10/19摘彩虹的人─100種顏色的存在感】/ 講師：Emmanuelle Moureaux│法國建築設計師

法國建築設計師Emmanuelle Moureaux，藉由依循”色切”的創作軸心，從建築結構、室內設計、戶外廣場等場域，牽引出系列顏色計畫，探索每一道色階在具備裝飾功用之餘，如何更靈活塑造空間的結構，同時具像表達生活情境及語言？讓顏色的切分轉換，在生活場域中，理性分割、感性融合。

【11/02設計瞬間─出眾的記憶點】/ 講師：佐藤卓│平面設計師

現任21_21 DESIGN SIGHT 的美術館總監佐藤卓，將一一解構如何在原有的品牌風味中，衡量破格、創造衝動，觸發有價值的記憶點？無論是講求銷售或使用目的，設計該如何置入知識厚度、文化養分，不止傳達訊息，而是更親近生活領域的實用境地?

【11/08創意企劃下一步─湯道文化】/ 講師：小山薰堂│作家與編劇

應聽眾要求再度邀請到日本作家及編劇小山薰堂，在今年上半年的講座中，小山先生幽默風趣的分享，讓滿場聽眾收穫豐載，即使到了講座結束時間，大家仍依依不捨不願離開，這次他將介紹日本近年興起的沐浴文化──湯道(Yudo)。隨茶道、花道積累的人文厚度，逐步顯影日本人生活寫照，看小山先生如何讓習以為常的作息，內化為文化記憶，帶來生活中全新的體驗。

【11/17文化理想值─打造全方位媒體】/ 講師：杉浦太一│CINRA. Inc創辦人

資訊漲潮的時代，如何收納個人情報、自造風向，於跨國境的雲端軸線中彙整知識流量？

日本藝文資源平台CINRA──隨網絡節奏的加速，起步於線上媒體，躍身具影響力的創意行銷品牌。作為訊息的發電廠，CINRA如何觀察產業脈動，開展海外至國內的通路，例如專屬創意人才的求職網、亞洲城市導覽指南、在地觀光行銷等，吐納宜人性的新穎思維？各異的平台性質，從起草概念至實行，又應具備什麼樣的眼界擴散觀點、吸引群眾，同步文化的理想值？

【11/24不失序的設計─靈感管理術】/ 講師：水野學│good design company代表、創意總監

由日本創意顧問水野學分享在講求品牌形象的世代，當所有訴求傾向追求這個份量感，該如何重質又重量，累積所謂的品味與眼光。

【12/16 Pantone的色票地圖─年度色來了! 】/ 講師：Leatrice Eiseman│彩通色彩研究所 (Pantone Color Institute)執行總監

最後一場講座壓軸的是Pantone Color Institute執行總監Leatrice Eiseman，色彩界最具聲量的Pantone，每年備受關注的Pantone年度代表色，是如何成為當前文化現象的一種詮釋？色彩的應用，除了製造潮流脈動，那些依顏色明度序列排開的色票，應如何根據印刷材質、行業標準，為設計、藝文、時裝、食品及政治財經等領域積極注入影響力，蔓延為一種標誌性的符號? Leatrice Eiseman將讓我們有機會看到Pantone跨越語言，成為全球共同通往創作、設計的案例。

課程將於九月中開放報名，詳細資訊及報名方式請上官網查詢，網址： http://www.fubonart.org.tw/lacture/category/23