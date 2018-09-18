蘇打綠阿福領軍　WOW Taiwan紐約快閃用藝術宣傳永續臺灣

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）外交部駐美國紐約辦事處自9月17日起舉辦為期一個月的「第八屆創意環境藝術競賽展」，並由蘇打綠團長阿福領軍的WOW Taiwan團隊於開幕式中帶來精彩演出。

根據外交部新聞稿，為配合第73屆聯合國大會開議及2018年紐約市環境週活動，駐紐約臺北經濟文化辦事處與紐約非營利組織人類影響學會（Human Impacts Institute）合辦創意環境藝術競賽展，盼增進公眾對氣候變遷等議題的關注與暸解，並宣傳臺灣落實永續發展目標的具體成果。

駐處大使徐儷文於開幕式致詞時表示，該處已連續第五年與人類影響學會合辦創意環境藝術競賽展（Creative Climate Awards），期盼透過各國藝術家的創意作品，啟發民眾對氣候變遷等議題的重視。

特地赴紐約出席活動的環保署副署長詹順貴，則介紹臺灣藝術家利用廢棄物巧思製作的環保藝術品，並預告將於9月18日發表我國「永續發展關鍵報告」，檢視過去一年來臺灣落實永續發展目標（SDGs）的具體成果。

此次由25位年輕藝術家組成的WOW Taiwan團隊，也以「挪亞方舟」作品參展，並為開幕式帶來一場兼具音樂、環保、藝術及創意的演出，展現臺灣青年的才藝與活力，以及豐富多樣的臺灣文化。

► 由臺灣年輕藝術家組成的WOW Taiwan團隊參與「第八屆創意環境藝術競賽展」（照片來源：翻攝自WOW Taiwan臉書專頁）