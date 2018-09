台中花博荷蘭館用「循環經濟」　鏈結台荷產官學研

(台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導)台中花卉博覽會即將在今年11月3日開展,荷蘭駐台代表紀維德今(18)日與台中市副市長林依瑩、行政院環保署廢棄物管理處處長賴瑩瑩、4大龍頭荷商及台糖代表在台北搶先揭開「荷蘭館」的美麗樣貌,更是全球第一棟可拆除的循環建築。

荷蘭駐台代表紀維德(Guy Wittich)表示,台中花博荷蘭館幾乎是使用100%的循環建材來建造,由於前陣子台中有一段時間在下雨,基於安全考量只好用了一點水泥。

▲荷蘭駐台代表紀維德(Guy Wittich)。(照片由台灣英文新聞拍攝)

紀維德表示,為了因應荷蘭政府要在2050年全面轉型成為零廢棄物的循環經濟,阿梅爾市更希望在2022年舉辦世界園藝博覽會之前,達到零廢棄、能源自主。加上荷蘭阿梅爾市(Almere)將在2022年舉行世界園藝博覽會(Floriade),於去(2017)年和台中市長林佳龍締約,參加2018年台中花博。

因此機緣,紀維德表示,荷蘭外交部、經濟部、農業部、科技部等單位共同協助阿梅爾市參加台中的花卉博覽會,並以循環經濟為主題之一,打造台灣第一座循環建築。

至於為何要以循環經濟為主題呢?紀維德表示,那是因為全世界有40%廢棄物是來自建築營建業。

▲台中花博荷蘭館。(照片由台灣英文新聞拍攝)

紀維德補充,荷蘭辦事處集結台灣、荷蘭的材料供應商、建築師、銀行、中央政府、地方政府、研究機構,一起合作搭建台中荷蘭館,希望在過程中共同發掘機會、克服挑戰,加速循環建築在台灣落實。除了租借節能的氣動梭電梯、沒有焊接的鋼材組合方式、以木榫取代釘子,同時也以魚菜共生池、可食地景、遮陽爬藤網等植栽,體現荷蘭農業大國針對循環經濟發展的新趨勢。

他們團隊也和台灣營建研究院合作,希望藉此機會建立資料庫,記錄所有建材的資訊,方便未來和其他單位共享、繼續使用,讓荷蘭館成為暫時儲存這些建材的建材銀行。

▲荷蘭阿梅爾市(Almere)維溫德(Franc Weerwind)為台中花博荷蘭館展前記者會錄製影片。(照片由台灣英文新聞拍攝)

對於荷蘭館在台中花博落幕後將移往何地,紀維德回應,台中花博荷蘭館將會在明(2019)年4月落幕後,成為全球第一棟拆除的循環建築,直接挑戰建材是否繼續循環使用。因此,荷蘭辦事處與台糖合作,預計重新設計運用台中花博荷蘭館的建材,落腳后里森林園區鄰近的月眉糖廠,未來會成為台灣循環設計園區的其中一棟建築物。

台中市副市長林依瑩今日致詞時指出,荷蘭阿梅爾市(Almere)將在2022年舉行世界園藝博覽會(Floriade),前年台中市長林佳龍親自到荷蘭邀請市長維溫德(Franc Weerwind)參加台中花博並簽署合作備忘錄,兩市約定2018及2022年互相參展,在經濟、貿易、教育、自然科學、農業科技、花卉產業等領域合作,交換經驗與資源。

▲荷蘭駐台代表紀維德(Guy Wittich)與其他貴賓接受媒體聯訪。(照片由台灣英文新聞拍攝)

台灣阿克蘇諾貝爾塗料股份有限公司總經理何琪婷表示,荷蘭館的屋頂就採用「倍剋漏」,是來自AkzoNobel旗下的知名品牌Dulux得利塗料,除了防水,還透過高反射的科技隔熱,能讓屋頂降溫10度、室內降溫5度,減少空調用電。

DSM Taiwan總經理邵仲益表示,DSM過去多年來都運用最高的科技,來改善人類當今與未來的生活。台中花博荷蘭館「循環經濟」的主題,正符合DSM「3P政策」: Planet(地球)、People(人類)、Profit(利潤)。

台灣昕諾飛股份有限公司總經理暨全球副總裁余泳濤表示,他們在台中花博荷蘭館裝置智慧路燈,也在台中精密園區佈署了Interact City飛利浦智慧道路照明系統,政府和民眾都能輕鬆享受連網照明的好處,除了方便節能,也能有效管理。

荷商安智銀行台北分行執行副總經理楊世靖表示,任何一個新的經濟模式,如果沒有銀行金融業支持、資金挹注,永遠無法發揚光大。因此透過台中花博荷蘭館來宣導循環經濟的重要,ING集團「責無旁貸」。

台糖暨循環台灣基金會董事長黃育徵引用並改編梵谷的名言,「a good circular design is a good equivalent to the world. 建造一座好的循環建築是在做一件好事、有意義的事」,因此台糖很榮幸可以和各界努力一起做有意義的好事。

他還說,糖業深耕台灣已逾百年歷史,因此台糖是一個「heritage industry」,很感謝有這個機會能讓台灣百年歷史的糖業文化與台灣人民及世界接軌,而更重要的是台糖身為國營企業,是推動循環經濟相當關鍵的推手,因此台糖責無旁貸,會傾全力參與且推動循環經濟,也邀請營建業者一同投入循環建築,努力實踐循環台灣。

台灣營建研究院院長呂良正教授表示,將以建築資訊模型(Building Information Modeling),替台中花博荷蘭館建構「建材護照」,記錄並公開所有建材的資訊,未來將能夠方便再次使用,使建築物成為一個暫時存放建材的建材銀行。另外,他們也將記錄在台灣落實循環建築所遇到的挑戰和機會,計畫發表《落實循環營建白皮書:以荷蘭國家館為例》。

這場「沒有廢棄物」的記者會特別選在忠泰講廳舉辦,除了是被譽為「全台最美」的演講廳,還是由荷蘭建築師事務所MVRDV的首席建築師溫尼.馬斯(Winy Maas)打造,而這位建築師還是荷蘭阿梅爾市2022年世界園藝博覽會的設計者。

▲荷蘭駐台代表紀維德(Guy Wittich)與其他貴賓合影。(照片由荷蘭貿易暨投資辦事處提供)