（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）為了讓新住民順利融入當地，雲林縣政府推出新住民廣播節目「雲林新動力」，將在9月23日起每週日中午12點在正聲AM1125千赫頻道播出。節目將分為8集，第2集到第7集將邀請6國新住民主持，帶領雲林的新住民了解在台的生活資訊。

根據統計，雲林縣共有1萬6千餘名新住民，約占雲林縣總人口數2%。新住民隻身來台，面對陌生環境、語言差異及文化風土民情的不同，經常感到寂寞並不知所措。雲林縣政府特別製播「雲林新動力」節目，傳遞新住民在台須了解的生活資訊，同時帶領一般聽眾了解新住民文化，拉近彼此距離。

「雲林新動力」將自9月23日起，每週日12點到12點半，於正聲廣播公司雲林台AM1125千赫播出，共播出八集。第一集和最後一集將由雲林縣政府簡介各處室提供新住民的相關服務措施，第二到第七集分別邀請中國、泰國、越南、印尼、柬埔寨與菲律賓六國新住民共同主持，以母語、中文穿插介紹家鄉文化、語言、家鄉菜，與分享當地歌曲等，盡可能貼近新住民生活，盼透過廣播節目提供新住民連結家鄉的心靈管道。

雲林縣政府近年來積極推動新住民友善措施，設置「雲林縣新住民多語服務網」，內容包含教育學習、社會服務及福利、職業訓練、歸化、醫療保健、警政等服務，期望新住民朋友們能感受到雲林鄉親關懷彼此的人情味。