文金會「意外驚喜」：金正恩安排敞篷車歡迎式

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）南韓總統府青瓦台18日在新聞簡報中表示，南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩，在當地時間18日下午3時45分開始，在平壤勞動黨總部大樓舉行首腦會談，比預計時間晚了15分鐘左右。

這是兩位領導人自4月27日和5月26日在板門店兩次會面後，第三次進行會晤，也是兩人第一次在平壤會晤。

青瓦台指出，南韓國家情報院院長徐薰和青瓦台國家安保室室長鄭義溶，都陪同出席會談。北韓方面則有勞動黨中央委員會第一副部長金與正(金正恩的妹妹)、勞動黨中央委副委員長金英哲與會。

平壤順安機場檢閱儀隊(上圖)與歡迎場面(下圖)。美聯社

南韓媒體報導，雙方將在會談中討論改善兩韓關係、促進北韓與美國無核化談判、緩解朝鮮半島軍事緊張及消除戰爭風險等事宜。

會談後，文在寅將出席北韓舉辦的歡迎晚宴並觀賞表演，隨後結束訪問北韓第一天的行程。文金兩位領導人將於19日上午再次舉行會談，對各項議題交換意見。

金正恩今天上午親自到平壤順安國際機場接機。在前往百花園國賓館的途中，文在寅和金正恩並肩出現在敞篷車上，向熱烈迎接的平壤市民揮手示意。

搭敞篷車遊街、讓文在寅接受平壤市民夾道歡迎、同時讓文在寅下榻百花園國賓館等一系列安排，在在顯示北韓企圖展現最大誠意、以最高規格接待文在寅的立場。

南韓媒體指出，北韓動員了數萬名民眾夾道歡迎。韓文版Huffingtonpost報導則形容，這是金正恩為文在寅安排的「意外驚喜」。

文在寅總統在平壤順安機場與北韓民眾握手。美聯社