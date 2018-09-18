金融科技創新園區今開幕　金管會：更多新創園區洽談中

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）國內第一個金融科技產業實體共創空間「金融科技創新園區FinTechSpace」於今（18）日舉行開幕典禮。首波招募共六十四家新創團隊申請遞件、席次需求為223席，最後通過審議家數為37家、120席，進駐率破百。

FinTechSpace園址在台北市中正區南海路1號仰德大樓內。

金管會為推動國內金融科技發展，攜手金融總會，匯集國內、外金融科技產、官、學、研多方資源，建立國內第一座「金融科技創新園區」FinTechSpace，發展金融科技虛實共創環境，強調以整合空間場域、輔導服務與金融科技開放API等資源，推動金融科技共創生態系，加速國內金融機構創新發展。

金融科技創新園區除了延續FinTechBase創新育成工作，擴大成立了金融科技專屬之實體共創空間。園區主要分成五大場域，共創區、獨立辦公室、會議室、社群交流區，以及可容納百人的開放式展演空間，其以視線穿透式框架隔間，搭配可移動重組的彩色椅凳，更多元變化、也易於因應多種活動形式可能。

自由報導，今天開幕典禮行政院副院長施俊吉、金管會主委顧立雄、金融總會理事長許璋瑤、立委余宛如、江永昌等人親臨致詞，同時37家進駐新創團隊、國內外合作夥伴，逾30間金融、科技大型業者也共襄盛舉。

FinTechSpace為台灣與全球金融科技創新網絡的單一窗口，有來自美國、日本、新加坡、菲律賓、香港以及台灣等6個國家共37家金融科技新創團隊進行展示，創新服務包括借貸、智能理財、區塊鏈、不動產、保險科技、法遵科技、支付等七大領域。

金管會主委顧立雄指出，金管會將持續與各部會及地方政府洽談園區合作事宜，解決新創業者的需求。