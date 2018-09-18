旅人注意！「趣。宜蘭」文創互動網站啟動囉～～

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）宜蘭文化局為推動文創聚落，所推出的線上互動網站「趣。宜蘭」，已經正式啟動！旅人可依自己的心情狀態及在宜蘭想體驗的事情，獲得各自適合的「你的宜蘭」提案。

網站資訊都是透過工作坊，由在地生活者交換經驗共同彙整出的體驗建議。同時，為鼓勵旅人拜訪宜蘭文創聚落，宜蘭文化局特別邀集特色店家於9/22-10/28為期一個月的時間辦理「趣。宜蘭 打開街角日常」10場系列活動，以活絡文創聚落的生活場域。

圖片由宜蘭文化局提供

活動詳列如下：

(以下內容為活動預告，詳細活動資訊請以最終官方露出為準！）

圖片來源:宜蘭文創輔導中心臉書

宜蘭推動從北到南的文創聚落，有頭城、舊城、中興文創及冬山等四個區域，各自都有著獨特的樣貌。並歸納出「採集靈感」、「探索冒險」、「身心療癒」及「發掘故事」四種風格，希望透過風格定義，強化宜蘭文創聚落形象。

此次推薦的各風格體驗路線，皆是串聯宜蘭熱門景點的一日提案。例如舊城的「巷弄裡的小生活─趣。丟丟噹森林漫遊」，推薦旅人從宜蘭車站對面的「丟丟噹森林」開始，漫遊舊城並體驗宜蘭水岸，最後回到舊城中心的「昭應宮」及在附近品嘗宜蘭小吃，便是風格提案的內容。

除一日提案之外，網站中也整理出宜蘭各地的私房景點，提供給想要深入認識宜蘭文化的旅人們參考。

【趣。宜蘭 打開街角日常】 2018宜蘭文創聚落系列活動報名方法即將釋出

9/22-10/28期間，您可以跟著在地熟路人，親身感受聚落生活現場。

記得到「趣。宜蘭」網站www.funyilan.com選出「你的蘭陽」風格體驗提案。