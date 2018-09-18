會歐洲議會訪團　蔡英文盼臺歐擴大交流

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（18）日接見歐洲議會訪團，除了對於歐洲議會近年來持續聲援臺灣的國際參與表達感謝，也表示臺灣也將持續擴大與歐洲議會的深度交流。

上週歐洲議會才通過「歐中關係報告」決議案，內容除了呼籲中國停止破壞臺海和平穩定的舉措外，也提及歐盟有必要繼續支持臺灣的國際參與，並且啟動與臺灣的雙邊投資協定（BIA）相關協商與談判。

提及歐洲議會的「挺臺」表態，蔡總統表示，「這份報告的內容正是我們樂見的方向」，也期盼歐洲議會可以繼續發揮歐盟立法機關的影響力，不斷地提升臺歐關係，未來臺灣也將持續重視且擴大與歐洲議會的深度交流。

蔡總統接著提到月初透過預錄影片的方式，首次在歐洲議會的一場座談會中發表的談話。當時她表示，中國破壞兩岸和平關係的現狀，反而加深了臺灣的決心，「臺灣具有韌性，決心維護寶貴的民主，同時也需要國際的支持，希望與理念相同的歐洲夥伴共同努力。」

蔡總統指出，此次歐洲議會跨黨派的訪團中，有來自斯洛維尼亞、克羅埃西亞、愛沙尼亞、捷克，以及葡萄牙的議員，這些國家與臺灣之間一個重要的共通點，就是歷經數十年辛苦的過程，才獲得今日的民主社會，「所以我們都懂得，民主的精神以及和平的生活是多麼值得珍惜。」她接著建議，臺灣和歐盟及歐盟會員國，特別是擁有相似歷史經驗、在民主轉型上表現出色的會員國之間，可以有更密切的對話及合作。

蔡總統最後表示，如同過去兩年多以來，臺灣與歐盟在雙邊貿易額、旅遊人次都創下歷史新高，也共同簽署了《產業聚落合作行政協議》，她有信心，雙方政府與人民一定可以在既有的友好基礎上，持續深化彼此的關係。