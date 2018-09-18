人類抗暖化不夠快　永凍土加速溫室氣體排放量

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）《巴黎協定》訂定全球氣溫升幅控制在工業革命前的攝氏2度內的目標，人類卻忽略了覆蓋全球約20%陸地的永凍土受暖化影響，正在融化並且釋放足以破壞這協定設下的目標。

綜合外媒報導，總部位於奧地利的非營利組織國際應用系統分析研究所(International Institute for Applied Systems Analysis, IIASA)的專家日前將覆蓋北半球四分之一的永凍土（主要覆蓋在阿拉斯加、俄羅斯與加拿大土地上）所釋放的溫室氣體納入統計。

令人擔憂的事，永凍土所封存的甲烷(methane)與二氧化碳(carbon dioxide)的總量，等同於人類在大約15年間所釋放的量。

IIASA的科學家Thomas Gasser也是本篇的主要作者之一表示，在過去，氣候變遷還不足以啟動高緯度冰層的融化程序。然而，與工業革命前的溫度相比，永凍土卻在平均溫度上升了攝氏1度時，正在逐漸且緩慢的融化。

這個現象將隨著地球的暖化現象而加速，特別是當全世界未能在正確的軌道上遵守與實現《巴黎協定》的目標時，這些目標可能在短期或中期內被超越。因此據研究報告顯示，考量到永凍土所釋放的溫室氣體，攝氏1.5度的目標可能無法實現。研究成果已刊登在17日的《自然地球科學》（Nature Geoscience）雜誌上。