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全球首列氫動力列車　德國上路抗空汙

全球首列氫動力列車即將進入商業運轉服務，並準備進入連續生產。

By 劉怡均,台灣英文新聞－編輯
2018/09/18 12:17
首列氫動力列車取代柴油列車行駛於德國（照片來源：ALSTOM）

首列氫動力列車取代柴油列車行駛於德國（照片來源：ALSTOM）

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）全球首列氫動力列車已於昨（17）日在德國上路，預告改用較昂貴但環保的科技新時代的到來，並展開挑戰製造污染的柴油列車行動。

法國高速列車TGV製造商阿爾斯通集團（Alstom）打造的兩列亮藍色 Coradia iLint列車，號稱是世界上第一列氫燃料電池火車，已開始在德國北部的庫克斯港（Cuxhaven）、不來梅港（Bremerhaven）、布雷默弗德（Bremervoerde）和布克斯特胡德（Buxtehude）等城鎮間運轉，取代柴油列車行駛長達100公里的路線。


（照片來源：ALSTOM）

法國高速列車TGV製造商阿爾斯通集團於近日發表聲明表示，Coradia iLint使用燃料電池將氫氣和氧氣轉化為電力，在速度方面，這列新火車的時速可達140公里。

中央社報導，阿爾斯通執行長普帕爾-拉法齊（Henri Poupart-Lafarge）在布雷默弗德的揭幕儀式中表示，全球首列氫動力列車即將進入商業運轉服務，並準備進入連續生產。

阿爾斯通期盼這項更環保、更安靜的科技，可以取代非電氣化鐵路路線的柴油列車，對於不少忙著對抗空氣汙染的德國城市來說，很有吸引力。

阿爾斯通專案經理史瑞克（Stefan Schrank）表示，採購氫動力列車當然會比柴油列車更貴，但運行起來卻更便宜。
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氫動力

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