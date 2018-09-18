孔子復活代言零食！首府前籲學子讀書多用「點心」

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）台南市政府近日再出奇招，結合文創設計與零食點心，使用孔子與國定古蹟台南孔廟的圖像，推出限定版「至聖點心麵」，並配合吸睛用語試圖吸引年輕客群注意，另外在活動期間，前往台南古蹟觀光也有優惠。



（照片來源：台南市政府文化局）

文化局為吸引多元族群走入古蹟，更瞭解在地歷史，不只致力推廣古蹟保存，也發想創意古蹟相關的限定商品，邀請國人認識台南歷史文化。

繼「延平郡王」鄭成功代言「成功洋芋片」造成風潮，台南市政府文化局近日，邀請「至聖先師」孔子為零食代言，推出「至聖點心麵」，其產品名稱發音取「致勝」諧音，加上「讀書要多用點心」的雙關標語，尤其吸引年輕考生注意。

文化局表示，這次「至聖點心麵」外包裝，正面結合孔子圖像及台南孔廟全台首學的門額，加上「讀書要多用點心」和「一定要致勝」的正能量口號，背面則是《論語‧學而篇》首章佳句，搭配台南孔廟禮門、義路與孔子的簡介，包裝背景的波浪紋理則象徵「學海無涯」的意涵，希望民眾在品嚐「至聖點心麵」的同時，也能瞭解「學無止境」與「尊師重道」的美好蘊意。

除了首推的「至聖點心麵」，其他的台南獨賣的古蹟限定「成功啤酒」、「高粱隆本一號紀念酒」、「芒果烏龍茶」等，其中，「芒果烏龍茶」採用台南在地新鮮芒果製作。

另外，為推動當地觀光產業，台南縣府推出限時販售的「台南古蹟4+2漫遊券」，一票可飽覽赤崁樓、安平古堡、安平樹屋及億載金城等4處經典古蹟，園區內享有不限金額消費的9折優惠，更多詳情請上官網或臉書查詢。