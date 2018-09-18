孤獨但不孤單！澳洲警察一人管7倍大台灣轄區　

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）澳洲國土面積為台灣的200倍之多，但人口數卻與台灣差不多，極低的人口密度名列世界之最，其中一名澳洲警察柏塞爾（Stephan Pursell）須獨自掌管相當於7個台灣大小的轄區，這份工作因而被戲稱為「最孤獨的工作」。

據澳洲新聞網站《news.com.au》報導，澳洲昆士蘭省城鎮伯茲維（Birdsville）城鎮人口僅100多人，53歲的警察柏塞爾需管轄範圍達24萬平方公里，其中還包含了辛普森沙漠（Simpson Desert）。

柏塞爾表示，轄區範圍非常大，有時候要花4天車程才能橫越，在這孤立的沙漠裡，沙塵、蒼蠅、野生駱駝和野狗，甚至是致命的毒蛇，到是成了柏塞爾的伴侶。

18個月前搬來伯茲維時，柏塞爾坦言記得當初開車來到這裡時，路途上非常炎熱，甚至曾經懷疑自己的決定，目前與妻子一同居住的他表示，雖然獨自一人工作，但他並不覺得孤單。

柏塞爾說表示，犯罪不是最大的問題，最主要的工作內容，其實是確保人們的行程安全、汽車拋錨、醫療問題，他必須隨時準備好應對突發狀況。

據自由時報報導，柏塞爾的前輩麥珊（Neale McShane）表示，這絕對是具有挑戰的工作。每次救援受困或受傷的旅客都要費時數小時甚至數天，甚至必須出動直升機搜救。

談到這份工作的獨特性，麥珊表示當在沙漠中睡覺時，仰望星空，星星們是如此接近，彷彿伸手可以觸摸它們。