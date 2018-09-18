商業捕鯨提案遭否決　日本欲退出國際捕鯨委員會

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）國際捕鯨委員會14日「否決」了日本提案恢復商業捕鯨的計畫，對於這樣的結果，日本有可能退出有72年歷史、擁有89個成員國的機構。

綜合外媒報導，兩年召開一次的大會，9月10-14日在巴西舉行，國際捕鯨委員會(International Whaling Commission)在14日以41票反對、27票贊成，否決日方恢復商業捕鯨的提案。

對於這次的投票結果，日本農林水産省副大臣谷合正明(Masaaki Taniai)也是這次的代表團團長表示，這可以被視為否認國際捕鯨委員會內部，具有不同觀點的政府彼此相互尊重和理解的可能性。因為日本認為，鯨魚數量已經足以重啟商業捕鯨的活動。

他還說，如果科學證據和多元化無法被尊重、如果商業捕鯨遭到全面否決……日本將被迫重新評估身為國際捕鯨委員會會員的立場。東京大學教授森下丈二(Joji Morishita)也是本屆國際捕鯨委員會主席在走出會議時，拒絕回應這是否為日本最後一次出席雙年會。

國際捕鯨委員會於1964年成立，其目的是保育和管理全球的鯨豚數量。然而，面對日本的提案遭到否決，森下丈二表示，未來將決定商業捕鯨是否應該由一個組織還是其他組織所管理。

澳洲代表Nick Gales籲日本續留國際捕鯨委員會，否認了日本原先對於委員會的不寬容等指控。