跨越語言障礙  移民署與麥當勞為新住民就職大開一扇窗  

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）為助新住民更加了解未來職場生活，移民署桃園市服務站與台灣麥當勞9月17日在桃園市舉辦人才招募會，提供有意進入職場的新住民及新二代至麥當勞門市進行2個小時的職場體驗，當天約有27位新住民參加。

9月17日的職場體驗，包括認識工作環境與福利及模擬面試等，藉此了解工作內容，現場也開放提交求職履歷表，以縮短求職時間。當天還體驗蛋捲冰淇淋DIY，另外參加者也獲贈精美小禮物。麥當勞針對來自各國的新住民提供多語系的招募溝通工具，並備有越南語版本的個人訓練教材，協助新住民跨越語言障礙，順利就職。

來自中國山東的新住民徐學表示，她特別喜愛麥當勞的工作環境，以及與同事之間團隊合作與互動的氛圍，麥當勞彈性的工作時段，更讓她可在兼職之餘照顧孩子的生活，未來還有機會轉成正職的管理組人員。

移民署桃園市服務站主任林萬益表示，藉著與麥當勞合作，不僅增加新住民朋友的就業機會，也助他們盡快適應台灣生活，更能培養新住民及其子女有自我謀生的能力，有助於未來開拓東協及世界市場。

10月8日下午2時至4時將在麥當勞中壢中央餐廳舉辦另一場職場體驗活動，歡迎新住民、新住民眷屬及年滿16歲的新二代踴躍報名，報名專線03-3310409分機137陳小姐。

新住民到麥當勞進行職場體驗（圖片來源：移民署桃園市服務站）