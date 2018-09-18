南韓總統文在寅飛抵平壤　展開三度「文金會」

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）南韓總統文在寅今(18)日上午抵達北韓首都平壤，他將與北韓領導人金正恩展開第3次高峰會談，試圖重啟停滯不前的非核化談判，並正式結束韓戰。

文在寅總統是從南韓首爾的空軍基地搭機，歷經80分鐘的飛行後抵達平壤，展開為期三天的訪問行程。文在寅也是繼金大中（2000年）、盧武鉉（2007年）後，第三位訪問北韓的南韓總統。

上午8時55分，文在寅夫婦搭乘的空軍一號，從首爾機場起飛，南韓民眾揮舞國旗送行，期盼兩位領袖此次會談成功。專機於上午9時49分抵達平壤順安國際機場。

金正恩在接機時與文在寅熱情擁抱。外電報導，平壤國際機場今早有大批北韓民眾手持北韓國旗與兩韓統一旗幟歡迎文在寅。現場掛的布條寫著：「我們熱烈歡迎文在寅總統到訪平壤」。

隨後，兩位領導人共同檢閱儀隊。2000年6月13日時任總統金大中訪問北韓時也曾檢閱北韓軍方儀隊。

圖片來源:美聯社

今天前往機場迎接文在寅夫婦的高階官員，還包括北韓最高人民會議常任委員會委員長金永南、勞動黨中央副委員長崔龍海，以及金正恩的胞妹、北韓勞動黨中央委員會第一副部長金與正等。

隨後文在寅在金正恩陪同下乘車前往平壤百花園國賓館。文在寅在百花園午餐並稍事休息後，將從當地時間下午3時30分起，跟金正恩舉行第三次文金會的首場會談。

此次文金會將是金正恩與川普能否再度會面的風向球，端看金正恩對他今年6月份與川普會面時，在非核化問題上的承諾，是否有兌現的誠意。

據文在寅的幕僚表示，川普上個月取消美國國務卿平壤之行後曾說，希望文在寅扮演川普和金正恩之間的「首席談判代表」(“chief negotiator”)。

華府希望在正式宣告結束1950-53的韓戰之前，先看到北韓在「去核化」議題上採取具體行動。

文在寅出發前往北韓前曾說，「如果北韓與美國的談判，能在(我)此行之後重新展開，那麼此行就堪稱意義非凡了」。

南韓電視播出金正恩夫婦，在平壤機場歡迎文在寅伉儷的畫面。美聯社