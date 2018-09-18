「台灣精品」柏林跑馬  賽道搞笑變裝創意行銷台灣

（台灣英文新聞／施家恩台北綜合報導）看準全球運動產業商機龐大，外貿協會率團出征柏林，16日參加世界六大馬拉松之一的「柏林馬拉松」，台灣跑者搞怪變裝，服裝上融入臺灣文化及元素出賽，包括香蕉、珍珠奶茶、大同電鍋、筆電等等，趣味十足也引來其它國家跑者來合照。

今年是貿協「台灣精品代表隊」第四度率團參加柏林馬拉松，推廣臺灣形象及臺灣運動休閒產品，透過運動行銷，將更多台灣精品品牌及眾多的隱形冠軍介紹到國際市場。

黃志芳表示，貿協此次贊助柏林馬拉松，130多個國家4萬多名跑者因此會獲得印有台灣精品標誌的跑者提袋，這是一種有效宣傳台灣產業的方式，讓台灣精品的形象「跑」到全世界不同的角落。

本次台灣精品隊首次徵集臺、德兩國跑者組成黃金陣容，在臺灣及德國共吸引近500位各行各業馬拉松好手報名爭取名額，最終選出20位菁英跑者，聲勢浩大、造型吸睛。如德國在台協會施碧娜副代表則穿上台灣精品代表隊跑衣，向德國民眾介紹臺灣。

台灣精品隊德國跑者Peter在體驗「咖啡紗機能服」後表示，環保咖啡紗材質可以防止異味又抗紫外線，非常適合馬拉松跑者。

曾獲得2018萬金石馬拉松，國內第一殊榮的入選跑者蔡雅安，這次頂著大同電鍋造型出戰柏林馬，工程師跑者吳秉睿則背著微星電競筆電造型完賽，而頂著香蕉裝出賽的陳柏安、及珍珠奶茶裝的洪小雯，在賽道上也吸引很多國外跑者拍照合影。

跑者們表示，柏林賽道終點前2公里處，台灣精品拱門與的＃ReachYourExcellence標語，他們看到相當感動，也激勵了「自我突破、超越自己」的信念，繼續堅持不懈地跑下去。

外貿協會董事長黃志芳及駐德國代表處大使謝志偉特別於賽前，在柏林國會大廈帶領台灣精品代表隊與上百位來自台灣的參賽跑者進行暖身操，為跑者加油打氣。同時間，貿協在柏林健康展中設置台灣精品館，展示21家品牌共42件的資通訊、居家及運動休閒等產品，讓來自全球的10萬名運動好手體驗臺灣。

外貿協會董事長黃志芳15日在柏林健康展台灣精品館中，向媒體及買家展示台灣精品「大田精密」腳踏車性能佳及輕巧特性。

圖為柏林馬拉松萬頭鑽動盛況（圖片取自德國在台協會臉書）