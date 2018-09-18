德國在台協會要求移除「納粹」符號　新竹理髮店回應:只是4支旋轉剃刀

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）有媒體報導指新竹一家理髮廳使用「納粹」符號作為招牌。對此，德國在台協會昨(17)日表示，「我們難以置信並感到厭惡」，呼籲該店立刻移除。

這家取名「柏林hair salon」的理髮店多次被德國在台協會關注，也引起許多外國人上店家專頁譴責。但店長表示，自己不懂這些歷史，招牌上的符號代表旋轉的4支剃刀，跟納粹符號沒有關係。

曾經到過店內的媒體記者指出，店內設計復古有型，設有飛鏢靶、飲料機，但沒有任何與「德國、納粹、蓋世太保」有關的陳列品。

圖片來源:柏林hair salon IG

綜合風傳媒與民視新聞報導，目前粉絲專頁全部LOGO都已撤下，但實體招牌要等經費充足後才會再請設計公司重新設計。理髮店老闆無奈地說，等到多賺點錢，就會把招牌換掉。

綜合媒體報導，新竹一間美髮沙龍疑似以「納粹符號」作為招牌，上頭還有「柏林」兩個字。德國在台協會知悉此事後多次勸說，並在17日發布聲明表示，聽聞新竹市一家理髮廳，公然使用「納粹標誌」作為該店的招牌，「令我們難以置信並感到厭惡」。



德國在台協會說，展示納粹標誌作為商業用途，對大屠殺犧牲者是一種侮辱，呼籲該店店長立刻移除納粹標誌。

圖片來源:中央社