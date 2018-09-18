〈時評〉中日之間  台灣要跟誰一家親？

9月4日，強颱「燕子」肆虐日本關西地區。蔡英文總統9月5日15:22特別在推特以日文發文「表達慰問之意」；日本首相安倍晉三在9月7日上午5:10則用中文回覆「非常感謝台灣許多老朋友的真心的慰問」等語。面對無情的天災重創，互相加油打氣，所謂患難見真情，不就是這意思嗎？

由於關西空港淹水與聯外橋樑受損，受困機場的八千旅客及機場工作人員，只能靠空港免費提供的機場巴士及高速船撤離。想不到中國官媒《環球時報》竟藉機製造「中國駐大阪總領事館派15輛遊覽車到關西機場營救750名受困中國旅客」的假新聞，說得活靈活現，彷彿真的一樣。災難當下，中國不忘耍政治心機，藉分化挑撥消費台灣受苦受難旅客，玩弄統戰的醜陋嘴臉一覽無遺。

另外，中國東方航空與國際航空在燕子颱風過境日本後大發災難財，不約而同將東京飛往北京的票價哄抬至平時的10倍左右。只能說：人性的醜陋面，真是讓中國人給發揮得淋漓盡致了！

趁火打劫的中國航空公司，跟補貼離開大阪災區旅客每人2萬日幣的日航相對照，商業道德的反差真是何其巨大？其實，每次災難當下，在日本都可以看到災民共享物資的鏡頭──9月6日清晨北海道的7級強震後，大型超市以100日幣的價格賣礦泉水和拉麵給民眾共渡難關，購物中心門外井然有序、安安靜靜的100公尺排隊人潮，只是再一次的證實，這不是特例，而是民族性與內在文化正常而自然的展現。反觀在中國，災民為了救災物資可以爭先恐後、你搶我奪，甚至大打出手在所不惜。對比，真是何其強烈？

再回想1999年台灣的921地震，跟台灣連邦交都沒有的日本政府，透過交流協會，捐贈台灣50萬美元緊急救助金，並提供救難物資與技師來台協助勘查建物，日本赤十字社（紅十字會）總會接受日本民衆捐款計新台幣12億餘元。反觀12億人口、出口閉口「同胞愛」的中國，官方捐款台灣的金額是讓人傻眼的美金10萬元整不說，第一時間還阻擋俄羅斯等其他國家物資、救援隊來台援助。中國以政治霸凌災難救助的冷血行徑，台灣人是領教了，也心寒了！

這樣的中國、這樣的日本，台灣要跟誰一家親才好，答案，夠清楚了吧？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）