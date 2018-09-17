新北市大觀非營利幼兒園揭牌　創客教育向下延伸到2歲

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市「大觀非營利幼兒園」今(17)日揭牌， 市長朱立倫與孩子共同使用3D列印筆製作太陽手環， 幼兒園小朋友也和機器舞獅共舞，展現大觀國中創客教育向下延伸至 2歲的精神， 並感謝學校及公益法人團體共同支持新北市辦理非營利幼兒園。

新北市致力盤點學校內的空間使用並充分規劃使用餘裕空間， 目前已開辦16家非營利幼兒園， 與10個公益法人團體合作辦理非營利幼兒園， 其中13家是設置在本市公立學校內， 學校團隊對於校園進駐非營利幼兒園， 視同學校附設幼兒園般的照顧及支持， 而非營利幼兒園辦理節慶等大型活動也會邀請學校團隊共同參與， 就像大觀國中將校內原有的創客課程資源， 向下延伸至非營利幼兒園共享，透過 3D 列印，每個孩子都有機會動手實現自己獨一無二的夢想， 使非營利幼兒園的小朋友能透過觀察與思考，享受作中學的樂趣， 小朋友更將共同製作的太陽手環贈送給市長朱立倫， 象徵市長就像孩子的太陽般照拂。

朱立倫表示，新北市是以全國最早規劃、最多增加量、 最快速度，達最大收托量提供市民公共托育服務， 100至107年度新北市2-6歲公共化幼兒園共增班431班， 增加收托1萬1,687名幼生，0-6歲收托人數增加2萬1, 661人，收托量及增加量均為全國最多。今日的揭牌儀式特別感謝 願意支持、 認同新北市並共同合作辦理非營利幼兒園的學校及公益法人團體們。