再度登台！馬友友攜手絲路合奏團開音樂會

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）大提琴家馬友友發起的「絲路計畫」，今（2018）年已邁入第20年，集結全球頂尖音樂及藝術家，馬友友將於10月訪台，音樂會中除了合奏之外，也將首度獨奏巴哈《第二號無伴奏大提琴組曲》中的三首樂曲。

馬友友帶來的《第二號無伴奏大提琴組曲》的三首樂曲包括〈前奏曲〉、〈薩拉邦德舞曲〉以及〈吉格舞曲〉，其中，據中國時報報導，他特別解釋〈薩拉邦德舞曲〉是一首三拍子音樂，源自十五世紀的波斯北非，十六世紀流行到西班牙，但是西班牙不喜歡，結果流傳到法國，反而成為法國皇室舞曲。

馬友友說明，〈薩拉邦德舞曲〉這首音樂證明了文化的融合、流傳與再創造，足以超越全世界有形的疆界，這正是當今全球絲路的新開端。

絲路計畫已成軍20年，其已古絲綢之路的源遠流長文化傳統為創作靈感，召集全球音樂及藝術家一同交流的計畫，然而，馬友友已於去（2017）年十月宣布，將藝術總監一職交棒給三位資深絲路合奏團音樂家，包括低音大提琴家傑佛瑞畢屈（Jeffrey Beecher）、小提琴家尼可拉斯寇德斯（Nicholas Cords）及擊樂手尚恩沙納漢（Shane Shanahan）。

馬友友表示，攜手絲路合奏團來自歐、美、亞各地頂尖音樂家訪台，希望將音樂的起源與發展傳遞給台灣觀眾，共同體會「絲路精神」。

台灣的觀眾有耳福了！馬友友攜手絲路合奏團將於10月21日，台北國家音樂廳舉行音樂會，票券可於線上購買。主辦單位牛耳藝術為鼓勵年輕世代參與，推出20歲以下青年購票可享半價優惠的「絲路20計劃」，詳情請上官網查詢。