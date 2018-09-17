櫃買中心買賣股票市場現況

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）​櫃檯買賣股票市場今年截至9月14日累積開戶數為15,753,195戶，較9月7日累積開戶數15,740,298戶，增加12,897戶，增幅約0.08%。另本年9月14日現股當日沖銷累積開戶數為1,619,971戶，較9月7日現股當日沖銷累積開戶數1,613,149戶，增加6,822戶，增幅約0.42%。

華僑及外國人部份，14日在各證券商累積開戶數174,124戶，較9月7日開戶數174,066戶，增加58戶，增幅約0.03%。

本年度上櫃股票截至9月14日止日均值為360.86億元，總成交金額為62,428.24億元，其中盤後定價交易金額為199.61億元。另本年度截至9月14日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為33.29%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場比重為33.34%。興櫃股票截至9月14日均值為11.38億元，總成交金額為1,969.12億元。

櫃檯買賣債券市場概況部份，今年截至9月14日止，累計營業天數175日，政府公債已上櫃計122期，發行餘額為5兆6,237.23億元，本週無異動；普通公司債已上櫃計97家535期，發行餘額為1兆8,225.33億元，較上週減少27億元；轉換公司債已上櫃計169家204期，發行餘額為1,266.23億元，較上週增加3億元。(上月因轉換、賣回、贖回計減少51.72億元)；交換公司債已上櫃計1家1期，發行餘額3.91億元，本週無異動；金融債券已上櫃計34家342期，發行餘額為9,162.51億元，較上週增加8億元；受益證券方面，金融資產證券化計4期，發行餘額為44.04億元，本週無異動；外幣計價國際債券已上櫃計572期約1,575.73億美元，本週無異動。

新台幣債券總成交金額為34兆6,539.34億元，日均值為1,980.22億元。國際債券買賣斷交易，以美元計價之成交金額為2.25億美元，以澳幣計價之成交金額為0.16億澳幣，以人民幣計價之成交金額為2.34億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.03億紐幣。

股票已上櫃家數部份，今年截至9月14日止，已上櫃家數762家 (包含外國公司34家)，累計上櫃掛牌公司22家。