新北資訊教學綱要公布　新課綱銜接不中斷

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）新北市教育局今（17）日正式發布「 新北市國民中小學資訊科技教學綱要」，因應108新課綱科技領域即將實施， 新北市為讓未來國小與國中資訊課程能順利銜接， 特別邀請專家教授、國中科技輔導團與國小資訊輔導團， 歷時一年共同研擬資訊教學綱要，並於1- 9年級各開發一個教案示例，相關資訊可至專網查詢（網址：htt ps://code.ntpc.edu.tw）。

新北市教學綱要包含「資訊倫理」、「不插電課程」、「 跨域主題課程」、「程式設計」及「AI/IoT新興科技」等五大 重要特色。教育局副局長蔣偉民表示，未來世界所需要的是T型跨域人才， 資訊應用及資訊素養是必備的能力，我們從國小就開始扎根， 將資訊課程從原本的國小三年級向下延伸至國小一年級， 並且規劃完整的國小至高中課程銜接機制， 讓學習不會因為升學而中斷，人人都有公平學習的機會。

新北市自106學年度即輔導學校試行十二年國教新課綱課程， 並將試行經驗轉換為新北市資訊科技教學綱要，針對資訊科技部分， 依照課綱精神建議學校於國小1年級至國中9年級參考依循新北市教 學綱要安排相關課程，以利國小至國中課程銜接， 縮短學生學習落差，培養學生具備「邏輯思考能力」、「 問題解決能力」以及「創意實作能力」等未來人才三大關鍵能力； 而在師資部分新北市也於107年教師甄選首度開設國小資訊科教師 ，讓專業的資訊師資從國小就開始到位。

新北市規劃分3年投入8億元升級學校1萬600班的網路及教學資 訊設備，建立班班有AP（無線基地台）、班班高速上網、 校校有互動教室的完善環境，讓新北老師教學效果更好， 孩子學習更容易。